Albano Carrisi piange a Domenica In: "Romina, non ammazzarmi", parole di fuoco contro la Power

Poche settimane fa a Belve , su Rai 2, proprio la Power aveva contestato l'atteggiamento dell'ex marito: "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente , non c’è un sostegno, allora le cose cambiano". Le visioni di quel dramma sono opposte. Al Bano è convinto che la figlia sia morta, Romina che abbia deciso semplicemente di sparire per rifarsi una vita: "Io so che Ylenia è da qualche parte. Lo sento".

"Non ammazzarmi, non lo merito - ha detto Al Bano con la voce rotta dal pianto, guardando le telecamere di Rai 1 e rivolgendosi idealmente a Romina -. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato".

Amarezza e rabbia. L'intervista di Albano Carrisi a Domenica In è un misto di emozioni e commozione. Mara Venier chiede conto al Leone di Cellino San Marco del rapporto con la ex moglie Romina Power , deteriorato dopo la tragica scomparsa della figlia maggiore Ylenia , nei giorni successivi al Capodanno tra 1993 e 1994.

Sulla loro relazione, Al Bano però ha le idee chiare: "Eravamo già agli sgoccioli quando è scomparsa nostra figlia, la crisi è iniziata nel 1989, ho tentato di tutto per salvare l’unione, lei andava in America, io aspettavo, era talmente piena di non so quale realtà che non mi ha neanche visto. La famiglia è sacra, i figli non ti chiedono di venire al mondo, tu sei responsabile, un padre e una madre sono indispensabili, così mi hanno insegnato i miei".

"Lei non mi ha visto. Chi andava in giro a New Orleans con l'ispettore della polizia? Io, mi ha portato in macchina con altri poliziotti nei posti più trucidi, dove spacciavano, con le pistole in mano, come si fa a dire che non c’era il sostegno? Dov’eri tu? - domanda a sua volta Carrisi parlando di Romina - Perché spari queste cose alle mie spalle? Ha detto che siamo stati là e io me ne sono andato via per fare il mio lavoro, ma è una frase da schiaffi, da pugnalata nel cuore".

"Cara Romina, in quel periodo noi lavoravamo insieme, siamo stati un mese a New Orleans, sai cosa abbiamo vissuto e come, io non me ne sono andato, ho capito che non ci fosse più niente da fare dopo un mese. La realtà l’ho capita, è tragica, ho dovuto accettarla, lascerei in pace mia figlia, lo dico da padre, so di essere un grande padre, l’ho sempre dimostrato e lo dimostrerò, non solo con lei, ma con tutti i miei figli. Non lo merito, non è giusto, non è vero quello che hai detto, non sono andato via per tornare al lavoro, dovevamo farlo, siamo andati insieme al lavoro".