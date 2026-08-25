Inter, 5 nomi (pazzeschi) per l'attacco se parte Luis Enrique

L’Inter non sembra intenzionata a intervenire in attacco a prescindere. Il quinto attaccante arriverà soltanto se Luis Henrique lascerà davvero Milano, scenario che con il passare dei giorni si è raffreddato. La trattativa con la Roma è infatti ferma e, salvo una riapertura dell’ultimo minuto, il brasiliano dovrebbe restare nerazzurro. Se invece si aprisse uno spazio, Chivu avrebbe bisogno di un giocatore ben preciso: un attaccante capace di saltare l’uomo, utilizzabile sulla fascia ma anche più vicino alle punte, un jolly offensivo da inserire soprattutto nelle partite bloccate. Il tutto senza investimenti pesanti.

La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato cinque nomi. Il primo è quello di Federico Chiesa. L’italiano al Liverpool continua a trovare poco spazio e potrebbe essere disponibile a condizioni non proibitive per il cartellino. Conosce perfettamente la Serie A e, per caratteristiche, potrebbe adattarsi anche al sistema di Chivu. Il problema è l’ingaggio, troppo alto rispetto ai parametri nerazzurri. C’è poi Jadon Sancho, oggi svincolato dopo l’ennesima esperienza deludente all’Aston Villa. L’inglese avrebbe qualità e voglia di rilancio, ma anche in questo caso lo stipendio rappresenterebbe un ostacolo significativo.

Più romantica che concreta è invece l’idea Ivan Perisic. Il croato era stato vicino al ritorno già a gennaio e nelle ultime settimane ha alimentato sui social le speranze dei tifosi. A quasi 38 anni, però, l’Inter sembra considerare l’operazione difficilmente praticabile, nonostante il rendimento ancora positivo al Psv. Situazione simile per Raheem Sterling, altro talento precipitato dopo un passato da protagonista con Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Oggi è svincolato, ma il suo profilo non convince pienamente la dirigenza. Infine Riyad Mahrez, ipotesi definita di "fantamercato": 35 anni, reduce dall’Arabia e svincolato. Tecnicamente sarebbe perfetto, ma resta un’idea molto lontana. Tutto, comunque, dipende da Luis Henrique.