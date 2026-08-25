Giorgia Meloni, "ci hai onorato": l'anziano di Amatrice zittisce la sinistra

Applausi e urla di incoraggiamento: così è stata accolta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice (Rieti), dove ieri, lunedì 24 agosto, ha partecipato alle cerimonie per il decimo anniversario del sisma che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Alcune centinaia di persone si sono riunite al Parco Don Minozzi. La premier è stata applaudita da alcuni dei presenti e qualcuno le ha urlato anche un 'forza Giorgia'. Poi è calato poi il silenzio quando la premier si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro Monumento alle vittime. Al termine è scattato un lungo applauso.

"Grazie per l'accoglienza, per il calore e soprattutto per la straordinaria determinazione con cui state ricostruendo il vostro futuro. Siamo con voi. Con rispetto, gratitudine e impegno. Oggi e ogni giorno". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante la visita, la premier si è trattenuta a parlare con i cittadini presenti. Tra questi, un anziano si è commosso e le ha rivolto un saluto caloroso: "Ci hai onorato, è la gioia più grande che ho avuto nella mia vita". "Non mi far commuovere" ha risposto la leader di Fratelli d'Italia, commossa e con gli occhi lucidi.