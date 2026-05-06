New York Times, esplode lo scandalo: "Discriminato perché uomo bianco", chi assumono al suo posto

Un dipendente del New York Times ha citato in giudizio il proprio quotidiano, sostenendo di essere stato discriminato in quanto uomo e bianco. Martedì, la Commissione per le pari opportunità di impiego (EEOC) ha intentato una causa federale per violazione dei diritti civili, accusando il giornale di essere responsabile di "pratiche di assunzione illegali". L'accusa è quella di aver discriminato un dipendente bianco di sesso maschile, negandogli la promozione desiderata a vantaggio di una donna meno qualificata. Il tutto per rispettare gli obiettivi di rappresentanza basati su razza e sesso.

"I quattro candidati ammessi alla fase dei colloqui con la commissione corrispondevano alle caratteristiche razziali e/o di genere che il NYT intendeva promuovere nella sua leadership" si legge nella denuncia. Il gruppo finale di candidati era composto da "una donna bianca, un uomo nero, una donna asiatica e una donna multirazziale".

Il quotidiano ha respinto tutte le accuse attraverso la portavoce Danielle Rhoades Ha, che ha detto: "Il New York Times respinge categoricamente le accuse di natura politica mosse dall'EEOC dell'amministrazione Trump". E ha aggiunto: "Le nostre politiche di assunzione si basano sul merito e mirano a reclutare e promuovere i migliori talenti al mondo. Ci difenderemo con fermezza".

La causa deriva da una rapida escalation nell'indagine iniziata lo scorso anno, quando l'uomo aveva presentato una denuncia alla EEOC di New York. Come specificato nel testo della denuncia, il dipendente ricopriva la posizione di redattore dal 2014 e si era candidato per la posizione di vicedirettore nel 2025.

L'uomo si è appellato al Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, che vieta la discriminazione in ambito lavorativo basata su razza, colore della pelle, religione, sesso e origine.

