Reazione a Catena, Ferri Vecchi travolti dopo la puntata: "Infelice"

Martina Savino, Marco Piazzolla e Lucia De Meo, infermieri strumentisti della sala operatoria pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, hanno partecipato a Reazione a catena, il quiz estivo di Rai Uno condotto da Pino Insegno. I tre, colleghi da cinque anni, hanno formato la squadra “I ferri vecchi”, un nome che richiama il loro ruolo di infermieri ferristi e il loro legame consolidato.

Appassionati del programma, hanno inviato la candidatura a novembre 2024, superando i provini a Bologna e registrando le puntate a Napoli dal 23 luglio 2025. In sei finali, hanno vinto una volta, conquistando 28.500 euro, nonostante una scelta iniziale di acquistare il “terzo elemento” abbia dimezzato il montepremi in una puntata.

La vittoria è arrivata rischiando senza aiuti, con Martina che ricorda l’emozione dello schermo verde e gli abbracci finali. Il supporto dei colleghi, che hanno coperto i loro turni estivi, è stato fondamentale. L’esperienza televisiva, vissuta con ansia e gioia, è stata definita indimenticabile.Tuttavia, su X, la squadra “I ferri vecchi” ha ricevuto critiche. Alcuni utenti hanno definito il nome “infelice” e “poco accattivante”, ironizzando sulla sua associazione con l’età o la professione, ritenuta poco valorizzata. Altri hanno criticato le loro performance, definendole “non brillanti” nonostante la vittoria, e lamentando una presenza scenica “poco carismatica”. Nonostante le reazioni negative, i tre infermieri hanno vissuto l’esperienza con entusiasmo, pronti a ripeterla.