Morto Graham Green, la star di "Balla coi Lupi"

Addio Graham Greene, l’attore 73enne nativo canadese candidato agli Oscar per Balla Coi Lupi, è morto in un ospedale di Toronto dopo una lunga malattia. Greene era nato in una riserva indiana e non si era mai voluto trasferire a Hollywood. Dopo aver cominciato recitando in teatro, Greene aveva debuttato sullo schermo nel 1979 in un episodio della serie drammatica canadese The Great Detective. Il suo primo film fu il 1983 Running Brave - Correre da eroe. Il grande successo arrivò alcuni anni dopo, quando Kevin Costner lo scelse per interpretare Kicking Bird (Uccello scalciante), uno dei personaggi principali nel western del 1990 Balla coi Lupi. Il film ottenne 12 nomination agli Oscar - inclusa una per Greene come miglior attore non protagonista che però perse contro Joe Pesci in Quei Bravi Ragazzi . Altri film in cui ha recitato sono stati Maverick (1994), Il miglio verde (1999) e Molly’s Game (2017).