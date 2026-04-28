Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Che tempo che fa cola a picco con Silvia Salis: le cifre

di
Libero logo
martedì 28 aprile 2026
Che tempo che fa cola a picco con Silvia Salis: le cifre

1' di lettura

L'ospitata di Silvia Salis nel salotto televisivo di Fabio Fazio? Un flop calmoroso. La sindaca di Genova, nuova speranza del centrosinistra in cerca di rilancio, si è fatta intervistare durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di approfondimento politico in onda sul Nove. La sua presenza era stata annunciata con giorni d'anticipo, in modo da strappare quella fetta di telespettatori solitamente fedeli a Report e a Rai 3. Ma tutto non è andato secondo i piani. Almeno per quanto riguarda la partita ascolti. 

Come segnala il Tempo, Report ha surclassato Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha di fatto segnato 1.588.000 spettatori pari al 9.1% contro i 1.506.000 pari all’8.8% di Fabio Fazio. Premessa: va ricordato che l'intervista alla sindaca di Genova è andata in onda proprio durante Report Lab. E questo, comunque, non ha favorito un successo di ascolti per il Nove. Ma forse tale scelta va interpretata secondo la logica del garantire alla Salis la platea più vasta possibile.

Silvia Salis da Fazio, il gelo di Conte: "Quando si parla di Papa Straniero"

"Il fatto del federatore nasce dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste n...

Resta il fatto che, quella che a tutti gli effetti viene indicata come la favorita a succedere a Elly Schlein nella segreteria del Partito democratico e la principale competitor di Giuseppe Conte alla guida del campo largo, ha registrato un primo grande fallimento: quello mediatico. Tutta questa sovraesposizione gioverà al nuovo personaggio tirato fuori dal cilindro ammaccato del Pd? Al momento sembra proprio di no.

Che tempo che fa, Silvia Salis: "Questa cosa funziona". E Fazio: "Il campo largo?"

"Per me è importante sottolineare come a Genova questa cosa funzioni", "Il campo largo dice?"...
tag
silvia salis
pd
che tempo che fa
fazio fazio
report

La leader del Pd Elly Schlein, cifre false su sanità e difesa contro Giorgia Meloni

Polemiche Pd, bengalesi schierati a Venezia: "Voti nel nome di Allah"

Sinistra alla frutta Pd, a Marghera il volantino che fa discutere: "Nel nome di Allah misericordioso, vota noi"

ti potrebbero interessare

Belve, Elena Santarelli spiana Chiara Ferragni: "Mio figlio? Sono inc***"

Belve, Elena Santarelli spiana Chiara Ferragni: "Mio figlio? Sono inc***"

Redazione
Fuori dal coro, l'89enne Benito minacciato e umiliato dagli immigrati abusivi: "Altri 5 anni..."

Fuori dal coro, l'89enne Benito minacciato e umiliato dagli immigrati abusivi: "Altri 5 anni..."

Roberto Tortora
Al Bano-Magalli, il botta e risposta a La Volta Buona: "Mi ha detto ***one", "Qual è il problema?"

Al Bano-Magalli, il botta e risposta a La Volta Buona: "Mi ha detto ***one", "Qual è il problema?"

L'aria che tira, il delirio di Odifreddi su Trump: "Se avessero ucciso Hitler"

L'aria che tira, il delirio di Odifreddi su Trump: "Se avessero ucciso Hitler"