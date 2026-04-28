Che tempo che fa cola a picco con Silvia Salis: le cifre

L'ospitata di Silvia Salis nel salotto televisivo di Fabio Fazio? Un flop calmoroso. La sindaca di Genova, nuova speranza del centrosinistra in cerca di rilancio, si è fatta intervistare durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di approfondimento politico in onda sul Nove. La sua presenza era stata annunciata con giorni d'anticipo, in modo da strappare quella fetta di telespettatori solitamente fedeli a Report e a Rai 3. Ma tutto non è andato secondo i piani. Almeno per quanto riguarda la partita ascolti.

Come segnala il Tempo, Report ha surclassato Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha di fatto segnato 1.588.000 spettatori pari al 9.1% contro i 1.506.000 pari all’8.8% di Fabio Fazio. Premessa: va ricordato che l'intervista alla sindaca di Genova è andata in onda proprio durante Report Lab. E questo, comunque, non ha favorito un successo di ascolti per il Nove. Ma forse tale scelta va interpretata secondo la logica del garantire alla Salis la platea più vasta possibile.