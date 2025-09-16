Reazione a catena, dopo Le Matricole scoppia l'inferno: "Siete ubriachi"

La puntata di Reazione a Catena del 16 settembre 2025, in onda su Rai 1 alle 18:40 e condotta da Pino Insegno con il suo inconfondibile carisma, ha entusiasmato il pubblico confermando il programma come un appuntamento imperdibile del preserale. I campioni in carica, "Le Matricole" – il trio di giovani universitari amici, composto da Tommaso Manini di Pantigliate, Andrea Daniotti e Matteo Rando – hanno difeso con successo il titolo conquistato nella puntata precedente contro i "Doppia Coppia", accumulando un montepremi che ha superato i 68.000 euro complessivi. Questi studenti milanesi, noti per la loro intesa fulminea e l'energia giovanile, hanno affrontato gli sfidanti del giorno in una sfida serrata che ha tenuto alta la tensione fino all'ultimo gioco.

E proprio sull'ultima catena è scoppiato il caso sui social. La catena finale era composta da "Porta", "Ca..." e "Margherita". In tanti si sono scatenati con supposizioni come "chiaro", "campo". Ma la soluzione era "capolino". Apriti cielo. È caccaduto di tutto: "Ma sono ubriachi? Capolino con margherita???". Uno spettatore su X ha cercato di rincuorare gli altri: "L'abbinamento di oggi mi ricorda quello di due anni fa: Tigre Ca...a Pianta, che era fatto apposta per far dire ai concorrenti Carnivora ma gli autori volevano Carta. Che è assolutamente corretto, ma sembrava messo lì apposta per indurre in errore i concorrenti". Caso risolto?