Reazione a Catena, Pane e Miele umiliati: "Pagano loro"

venerdì 19 settembre 2025
Nella puntata di "Reazione a Catena" del 18 settembre su Rai 1, Pino Insegno ha accolto i "Pane e Miele" – Filippo, Nora e Simone, due fratelli e il padre da Rieti – che hanno sfidato e detronizzato le campionesse "Luminarie". I nuovi concorrenti hanno conquistato l'"Intesa Vincente" con 8 risposte corrette contro le 6 delle rivali, accedendo all'"Ultima Catena" con un montepremi di 92.000 euro.Nella manche decisiva, dopo errori che hanno dimezzato il premio a 23.000 euro, Nora ha proposto "Calcolo" per collegare "Estrazione" e "Considero", azzeccando la soluzione e vincendo al debutto. Il pubblico in studio ha esultato, mentre sui social l'ovazione è stata unanime: "Questi nuovi campioni credo resteranno in bel po’ di puntate", "Bravini, ci sanno fare", "Finalmente dei concorrenti all’altezza", "Bravissimo Filippo, dopo tanto tempo finalmente un campione degno di questo nome", "Per definizioni e ragionamenti sembra una delle migliori squadre delle ultime settimane", "Forte il papà", "Ma che bravo il papà".

E l'ovazione per i nuovi campioni è proseguita anche nell'appuntamento di questa sera, venerdì 19 settembre. Nell'ultima catena infatti il montepremi tra errori e strafalcioni dei concorrenti di fatto si è ridotto quasi a zero. La parola è stata indovinata ("crescendo") ma di fatto i concorrenti sono stati travolti dagli sfottò: "Tenersi per mano per 143 euro...", scrive un utente su X e un'altra tuona: "A momenti devono pagare loro...". Insomma il solito flusso di tweet dopo la sfida finale. 

