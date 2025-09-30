La Ruota della Fortuna, "Battia...": errore da brividi, Alessandro travolto

Alessandro De Gennaro, 29enne bancario di Piacenza specializzato in investimenti, è il nuovo campione de “La ruota della fortuna”, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5. Nella puntata del 29 settembre 2025, Alessandro ha spodestato la precedente campionessa, Veronica Succo, artista di Ponteaco (Udine), che aveva vinto 200 mila euro.

Accompagnato in studio dalla madre Milena, dalla suocera Maria Rosaria e dall’amica di famiglia Cinzia, Alessandro si è distinto per simpatia e prontezza, accumulando 14.500 euro nella prima parte della gara e superando Veronica e l’altra concorrente, Elisabetta da Pomezia.Nel momento clou, “La ruota delle meraviglie”, Alessandro ha affrontato tre frasi a tema “Grande Fratello”, indovinando la prima e la terza.

Ha scelto la busta numero tre, che conteneva 100 euro, mentre le altre nascondevano 5.000 e 20.000 euro. In totale, Alessandro ha vinto 14.600 euro nella sua prima serata. La sua performance ha dimostrato abilità e carisma, conquistando il titolo di campione e lasciando un segno nella competizione. Ma c'è una nota stonata nella serata di Alessandro e riguarda proprio la definizione "29 settembre" andata in scena nelle prime ruote. La soluzione ra semplicissima: "Battisti via ha dedicato una canzone". Ma Alessandro ha sbagliato in pieno: "Battiato gli ha dedicato una canzone". E giù i buu del pubblico.