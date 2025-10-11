"Il Trono di Spade", il prequel è già un record

Ambientato in un’epoca in cui la dinastia dei Targaryen detiene ancora il Trono e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria, grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi incredibili compagni. Peter Claffey interpreta Ser Duncan “Dunk” l’Alto, Dexter Sol Ansell veste i panni di Egg, Daniel Ings è Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel nel ruolo di Baelor Targaryen, Danny Webb è Ser Arlan of Pennytree, Sam Spruell è Maekar Targaryen, Shaun Thomas è Raymun Fossoway, Finn Bennett è Aerion Targaryen, Edward Ashley nel ruolo di Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford è Tanselle, Henry Ashton è Daeron Targaryen, Youssef Kerkour interpreta Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor è Plummer e Daniel Monks veste i panni di Ser Manfred Dondarrion. George R. R. Martin è Co-Creator ed Executive Producer, insieme a Ira Parker, Co Creator, Showrunner ed Executive Producer; Executive Producers sono Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal e Vince Gerardis. Regia di Owen Harris e Sarah Adina Smith.

Durante il panel al Comic Con di New York, HBO ha svelato il teaser ufficiale della serie drama originale A Knight of the Seven Kingdoms: nuova coinvolgente saga con protagonista una coppia incredibile, ambientata nel mondo di Westeros. La stagione di sei episodi da mezz’ora debutterà domenica 18 gennaio su Hbo e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma HboMax con un nuovo episodio ogni domenica. Un secolo prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade due improbabili eroi viaggiano attraverso Westeros... un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg.

Questa nuova ambiziosa produzione seriale, come al solito targata Hbo, è tratta da Tales of Dunk and Egg, una collana di racconti picareschi ambientati nella dimensione narrativa delle Cronache del fuoco e del ghiaccio (in Italia pubblicata da Mondadori nel volume Il cavaliere dei Sette Regni). Sebbene i riferimenti e alcuni personaggi siano noti all’interno del mondo di Westeros, qui ci troviamo di fronte a storie decisamente diverse, nello stile e nella scala epica, e anche la serie spin-off avrà parecchie differenze rispetto all’originale.

Ambientata circa 90 anni prima degli eventi che abbiamo conosciuto in Game of Thrones, la serie - come i racconti da cui è tratta- si concentra sulle avventure di Ser Duncan l'Alto, detto Dunk, un giovane cavaliere errante, di umili origini e animo buono; la sua strada a un certo punto si intreccia con quella di Egg, giovane ragazzo di dieci anni dalla testa rasata che nasconde un segreto: è infatti Aegon Targaryen, erede della nota casata dei draghi, figlio del principe Maekar e appunto futuro re Aegon V. Insieme, scontrandosi ma anche sostenendosi a vicenda, i due affrontano diverse imprese picaresche, aggirandosi soprattutto tra gli ambienti più umili dei Sette Regni. In particolare, la prima stagione dovrebbe essere un adattamento del racconto The Hedge Knight (Il cavaliere errante), in cui Dunk partecipa al torneo di Ashford dopo la morte del suo mentore, Ser Arlan di Pennytree, trovandosi però invischiato negli intrighi che coinvolgono i vari principi Targaryen.