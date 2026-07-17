In Onda, la Aprile lo interrompe e Bocchino la gela: "Vado via, c'ho una cena"

"La legge sulla legittima difesa è una cosa, l'interpretazione della legge sulla legittima difesa è un'altra", risponde l'ex parlamentare. "Ah quindi è colpa dei giudici", replica polemicamente la Aprile, accendendo la miccia. "No, io non ho detto che è colpa dei giudici", si difende Bocchino. "Lei parla di sensibilità personale, di legge sbagliata...", interviene ancora la padrona di casa. E qui parte la rissa.

Il caso di Mario Roggero scalda gli animi in Parlamento e anche in tv. Se ne parla a In Onda , su La7, e tra gli ospiti di Marianna Aprile e Luca Telese c'è anche Italo Bocchino. La giornalista e conduttrice fa notare al direttore editoriale del Secolo d'Italia che "se si lamenta degli effetti della legge quello che ha fatto la legge c'è un problema".

"Ma posso parlare? Io posso pure andar via, eh? Mi avete chiamato voi. Vi sto facendo pure una cortesia", si scalda Italo. Il botta e risposta è serratissimo: "No vabbè non facciamo queste scene per favore. Prego...", "No, perché sennò io me ne vado eh. Io sto a posto, c'ho una cena...", "Prego...", "Posso parlare?", "E' la terza volta che le dico sì", "E' la quinta volta che mi interrompe", "Si dialoga, se lei poi deve fare la vittima perché la interrompo", "Io non voglio fare la vittima, sono stato chiamato qui per parlare... Io sono un opinionista, se non mi fate esprimere la mia opinione è inutile che mi invitiate. Mi avete invitato voi, io non ho mai cercato nessuno, non ho mai chiesto in vita mia di essere invitato a una trasmissione. E mai accadrà. Mi avete invitato e mi fate parlare, se non mi fate parlare io me ne vado a cena".

Prima della bagarre, l'escalation era stata lenta ma costante. A Bocchino viene chiesto se Futuro nazionale non stia di fatto rubando il tema-sicurezza al centrodestra. "Lo slogan la difesa è sempre legittima la destra l'ha utilizzato molto prima che Vannacci immaginasse la propria discesa in politica, questo toglie il campo da questo dubbio - premette Bocchino -. Ci troviamo di fronte a una situazione tragica: un uomo esasperato da molte rapine, la moglie minacciata, la paura per la famiglia e si arriva a questa tragedia. I delinquenti devono stare in carcere e non essere uccisi. Ma il centrodestra pone una questione politica: nella maggior parte dei Paesi uno come Roggero non andrebbe in carcere, perché il diritto alla difesa della propria famiglia e della propria attività economica...", "Per correttezza - lo interrompe una prima volta la Aprile -, visto che abbiamo deciso di non mostrare il video...", "Sì ma sempre per correttezza uno può dirlo dopo, no?".