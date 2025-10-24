Sandra e Raimondo, fenomeni paranormali nella casa acquistata da Pier Silvio?

Pier Silvio Berlusconi acquista l'attico di "Casa Vianello". Dimora di Sandra Mondaini e Raimondo, la casa venne comprata nel 1991. Poi alla morte della coppia di attori è andato in eredità ai Magsino, i domestici di origine filippina diventati parte integrante della famiglia. Sono stati proprio loro a cederla all'ad di Mediaset per 1,45 milioni (senza mutuo).

Già proprietario dell'appartamento confinante, Pier Silvio ha dunque comprato l'attico da circa 300 metri quadri con cinque camere e cinque bagni ma anche doppio box. Stando a quanto raccontato John Mark Magsino, figlio 34enne dei due domestici filippini che per decenni curarono la casa divenuta poi di loro proprietà, per diverso tempo l'appartamento divenne teatro di fenomeni "paranormali".

In un’intervista a Mistero Magazine rilasciata nel 2015, John Mark disse: "Gli episodi sono cominciati subito dopo la scomparsa di zio Raimondo (nel 2010 n.d.r.) e sono andati avanti alcuni mesi, fino a quando è mancata zia Sandra. Per esempio mi ricordo che all’improvviso si accendevano i due televisori di casa, in salotto e in sala da pranzo, per sintonizzarsi su un canale che noi non vedevamo mai, il 13. Così come, nel bagno dello zio Raimondo, cominciava a scorrere l’acqua della doccia, come se qualcuno avesse azionato la manopola".