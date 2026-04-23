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Emma Marrone dimagrita: "Ozempic?", volano insulti

giovedì 23 aprile 2026
Emma Marrone dimagrita: "Ozempic?", volano insulti

1' di lettura

Emma Marrone perde le staffe. La cantante è apparsa su Instagram in ottima forma, scatenando fan ed haters. Tra questi c'è chi ha commentato il dimagrimento con una semplice domanda: "Ozempic?". Il riferimento è al farmaco nato per il trattamento del diabete di tipo 2 che ha dimostrato una notevole efficacia nella perdita di peso, ma che causa gravi effetti collaterali. Da qui la sfuriata di Emma: "No cucciola – risponde - allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da str.... Sei arrivata prima, brava".

"Bel lavoro – ribatte l’utente -. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della str... mi lascia perplessa". "Guarda - dice a quel punto l'artista -, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta li. Str.... è un modo di dire… Come ‘Ozempic’ giusto?". 

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Ma ci sono anche moltissimi commenti di ammirazione. Soprattutto per tutto quello che ha affrontato nei suoi 42 anni: "5 interventi, isterectomia con asportazione ovaie, taglio lungo tutto la pancia, terapia ormonale e chili alle stelle...tu sei il mio esempio che posso farcela", fa notare un follower. E a fargli eco sono in tantissimi.

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