Emma Marrone dimagrita: "Ozempic?", volano insulti

Emma Marrone perde le staffe. La cantante è apparsa su Instagram in ottima forma, scatenando fan ed haters. Tra questi c'è chi ha commentato il dimagrimento con una semplice domanda: "Ozempic?". Il riferimento è al farmaco nato per il trattamento del diabete di tipo 2 che ha dimostrato una notevole efficacia nella perdita di peso, ma che causa gravi effetti collaterali. Da qui la sfuriata di Emma: "No cucciola – risponde - allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da str.... Sei arrivata prima, brava".

"Bel lavoro – ribatte l’utente -. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della str... mi lascia perplessa". "Guarda - dice a quel punto l'artista -, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta li. Str.... è un modo di dire… Come ‘Ozempic’ giusto?".