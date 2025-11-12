La musulmana convertita, pugno allo stomaco per la sinistra

«Io ce l’ho con Allah, io ce l’ho con il profeta che mi ha tolto i diritti, che mi ha stuprata mentalmente». Ci vuole coraggio per attaccare così l’Islam, frontalmente. Per questo l’intervista a Fuori dal coro di Fatima Zahra, nata in Marocco ma ormai italiana d’adozione essendosi trasferita nel nostro Paese a 20 anni, è un pugno nello stomaco e risulterà indigesta a chi, soprattutto a sinistra, continua ad affrontare il tema integrazione con tanta leggerezza. «Non potevo parlare con nessuno, non potevo dire guarda che io non la penso come voi. Quando sono uscita dall’Islam, da lì, io sono coraggiosa, non mi zittite», rivendica con orgoglio la donna ai microfoni di Rete 4, a volto scoperto.

«Da piccolina sono stata indottrinata all’Islam, vivo in una società islamica, famiglia musulmana, cresco con questa mentalità di sottomettersi alla società islamica, all’uomo in generale. Cerco diritti dalle donne, diritti dalle donne, niente, non c'è niente nel Corano di diritti di donne zero. Trovo il versetto che dice che “le donne che disobbediscono all’uomo, bisogna picchiarle”. Cioè nel Corano in italiano c’è scritto battetele. Quindi io pensavo che a mio marito devo insegnare di picchiarmi!».

«Sono rimasta per ben quattro anni a pensare che io non posso più accettare l’Islam e non posso più seguire l’Islam nascosta. Io non potevo dirlo, non potevo parlare con nessuno - ricorda ancora -. Io dovevo sempre tenermi anche quando mi incontravo con i miei familiari. Non potevo dire guarda che io non la penso come voi. Iniziano a parlare dei miscredenti, perché comunque tu quando sei musulmano c'hai sempre quell’idea di vedere il nemico di Allah come il tuo nemico. Non mi zittite! Io sono coraggiosa. Io sono andata contro Allah e contro il profeta. Figuriamoci contro di voi. Voi dovete rispettare gli ex musulmani». «Nella mia vita - conclude - non voglio più l’invasione islamica. L’Islam fa il lavaggio del cervello. È una religione che vuole solo violenza. Infatti l’ho vissuto. Non vuole una persona integrata. È una religione espansiva. La mia paura è che come è entrato l’Islam nella nostra società nord-africana, lo sta facendo qui in Occidente».