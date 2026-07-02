Fabio Fazio raddoppia sul "Nove": la sfida del mercoledì sera

Fabio Fazio raddoppia sul Nove con una nuova prima serata, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che andrà in onda il mercoledì. Un appuntamento che si aggiunge a quello classico della domenica. La novità sarà in essere a partire dal prossimo autunno, con l'inizio della nuova edizione del programma. Lo ha annunciato la Warner Bros. Discovery in un comunicato. Dunque, arrivano in prima serata le conversazioni informali del conduttore con gli ospiti, accompagnate da comicità e improvvisazione.

"Eh sì... dalla prossima stagione doppio appuntamento! - ha commentato Fazio - È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità".

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"Siamo particolarmente orgogliosi che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo - ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery Sud Europa -. Il debutto in prima serata de Il Tavolo di Che tempo che fa, un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità, rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all'interno della nostra offerta".

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