Alberto Stasi vende i diritti per una docu-serie: ecco quanto incassa

In arrivo una docu-serie su Alberto Stasi. A dirlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Stando al giornalista la casa di produzione Groenlandia ha avviato lo sviluppo di una docu-serie incentrata sulla figura di Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. L'accordo prevede che lo stesso Stasi partecipi in prima persona al progetto, senza l'impiego di attori per interpretare il suo ruolo. La cifra pattuita sul contratto per la cessione dei diritti della sua storia? Più di 500mila euro.

Sempre secondo quanto riportato da Parpiglia, la programmazione attuale fissa la pubblicazione nel 2028. La scelta di questa tempistica è legata alla situazione giudiziaria complessiva. Nel secondo filone dell'indagine è indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. Nonostante la chiusura formale dell’inchiesta nei confronti del 37enne, infatti, gli approfondimenti della Procura di Pavia non si sono fermati e i consulenti sono al lavoro per esaminare il materiale depositato dalla difesa.