4 Di Sera, colpo di calore per Stefano Bonaccini: si trova tutti contro

Aggràppati al Green Deal. Stefano Bonaccini, nome forte del Partito democratico all’Europarlamento, ha la faccia tosta di ammettere (dopo anni e anni in cui i dem hanno governato - non da soli - l’Ue) che sì, forse sulla svolta verde si è esagerato. Buon risveglio, al prezzo di un intero settore, quello dell’automotive, praticamente spappolato dalle folli politiche ideologiche totalmente pro-elettrico. Per non parlare poi delle spese che travolgeranno i cittadini. «Penso sia sacrosanto, sia l’obiettivo e la transizione necessaria - premette l’ex governatore dell’Emilia Romagna ospite di 4 di Sera su Rete 4 -, però io penso che sia stato fatto un errore: andava fatto per gradi e soprattutto il Green Deal avrebbe avuto bisogno e avrebbe bisogno di un po’ più di incentivi e un po’ meno di sanzioni e regolamentazioni. Perché è evidente che nelle nostre città chi ha l’auto che inquina sono le persone più povere o comunque quelle che non hanno un conto corrente di un certo tipo e se noi non garantiamo a coloro di poter sostituire l’auto con un incentivo importante, il rischio è che saranno quelli penalizzati e penseranno che l’élite, cioè tutti noi qui in Europa o nei vari governi dei 27, facciamo le misure per noi o per chi se lo può permettere. L’Unione Europea deve provare a correggere e dare un po’ di differenziazione, ma con un obiettivo però che non può essere messo in discussione ogni volta. La transizione è giusta, ma bisogna che troviamo la compensazione per non perdere posti di lavoro e in ogni caso procedere con più incentivi».