Addio al paroliere che fece cantare la Bardot

Jean-Max Rivière, uno dei parolieri più importanti della canzone francese degli anni Sessanta e Settanta, è morto a 88 anni a Royan, nella Charente-Maritime. L’annuncio della scomparsa è stato dato ieri dalla famiglia. Accanto al compositore Gérard Bourgeois, con cui formò un duo d’eccezione per oltre due decenni, Rivière firmò nel 1962 La Madrague, destinata a diventare uno dei cavalli di battaglia di Brigitte Bardot. Con lei collaborò anche per C'est rigolo, À la fin de l'été, Moi je joue, contribuendo in modo decisivo alla costruzione dell’immaginario musicale della diva francese. Le sue canzoni vennero interpretate da alcuni dei nomi più prestigiosi della scena musicale d’oltralpe: Juliette Gréco - celebre la sua versione di Un petit poisson, un petit oiseau (1966) -, Dalida, France Gall, Sylvie Vartan, fino a Serge Reggiani, che nel 1968 trovò in Il suffisait de presque rien uno dei suoi più grandi successi. A lungo membro del consiglio d’amministrazione della Sacem, Rivière fu anche autore di importanti adattamenti: nel 1964 trasformò il brano americano I Only Want to Be with You in À présent tu peux t'en aller, portato al successo da Richard Anthony.

Oltre all’attività di paroliere, negli anni Sessanta incise diversi dischi come cantante e contribuì alla realizzazione dell’opera-rock La Révolution français di Claude-Michel Schönberg e Alain Boublil, precursori dei futuri creatori di Les Misérables. Il cantante Alain Turban, che gli deve titoli come Marionnette e Quatrième dimension, lo ha ricordato ieri con un messaggio affettuoso su Facebook: «L’uomo a cui devo tutta la mia carriera è appena passato dall'altra parte della vita... Il suo nome: Jean-Max Rivière, grande autore».