Affari Tuoi, Laura travolta dopo i titoli di coda: "Ancora piange"

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 novembre 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, la protagonista è Laura, maresciallo dei Carabinieri dalla Regione Piemonte. Laureata in ristorazione alberghiera, la sua passione per le forze armate è nata per caso grazie al fratello maggiore, che l'ha spinta a vincere un concorso pubblico. In studio con lei c'è il marito Fiore, anch'egli maresciallo, per una partita emozionante dedicata alla figlia Vittoria, il loro "angelo": l'obiettivo è garantire un futuro sereno, con un percorso di studi che le lasci "un'eredità diversa". "Noi viviamo per lei", confida Laura, sottolineando come dal suo arrivo abbiano dedicato tutto il tempo libero alla piccola.

La gara è un'altalena di rischi e rifiuti audaci. Nella prima ondata, Laura elimina valori negativi e medi: 20.000€, pacco nero (50€), 5€, 0€, 10.000€, 10€, poi apre 50€ e 100€. Rifiuta l'offerta iniziale da 38.000€ e un cambio proposto dal "Dottore" (il banker). Procede eliminando 500€, 200.000€ e 300.000€ – un colpo duro, ma rifiuta un altro cambio. Apre 20€ e il pupazzo Gennarino, portando a un'offerta da 25.000€: "Sono bei soldini per Vittoria, un passo nel mondo... Proverei per un tiro", dice prima di triturarla. Subito dopo, apre 75.000€ e accetta un cambio (dal pacco 16 al 3): il vecchio ne nascondeva solo 1€, un rischio che si rivela vincente.

Nel finale, rifiuta altri 25.000€ ("Il rischio è il nostro mestiere") e apre 100.000€, poi 13.000€. Scommette sul pacco 5, un "segno" dai colleghi, che contiene 200€. Rimasta con 15.000€ e 50.000€, davanti ai 32.500€ finali ("Il 3 è la nascita di Vittoria e di mia mamma... Ringrazio mio marito per aver creduto in noi"), è combattuta ma rifiuta: scelta azzeccata, vince 50.000€ e torna a casa con la bisaccia piena. Ma su X qualcuno la mette nel mirino: "Laura ad #AffariTuoi: un'ora di pianti per la figlia e rifiuti assurdi. 300k eliminati e ancora gioca? Noiosa da morire, spegni la Rai". La solita polemica sterile.