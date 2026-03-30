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Affari tuoi, Herbert Ballerina canta e De Martino lo umilia

lunedì 30 marzo 2026
Affari tuoi, Herbert Ballerina canta e De Martino lo umilia

1' di lettura

Nessun lieto fine per Emanuela, la pacchista della Lombardia protagonista di Affari tuoi domenica 29 marzo.

Accompagnata dal fidanzato Yuri, la amministratrice condominiale di Milano si gioca il tutto per tutto al quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Già l'avvio non è sotto i migliori auspici, con Emanuela che perde il jackpot Gennarino da 12mila euro, per poi vedersi bruciare in serie tutti i pacchi rossi più pesanti. 

Arriva così al momento clou con due blu ancora in gioco, da 1 euro e 200 euro. Troppo poco per non tentare di salvarsi con la Regione Fortunata. Ma va male anche lì, con i 100mila e i 50mila che sfumano in rapida successione e la coppietta che torna mestamente a casa con un pugno di mosche in mano.

Cosa resta della serata? Herbert Ballerina che "omaggia" Yuri con una particolarissima versione di We will rock you. Il compagno di Emanuela ha una grande passione dei Queen e nel tempo libero canta in una tribute band nei panni del mitico Freddie Mercury. Ballerina decide così di cantare il celebre inno con un inglese che maccheronico è dir poco. Entusiasmo alle stelle in studio, con De Martino che non può non prendere per i fondelli il sodale: "La sa tutta! Va bene, va bene, la sa tutta".

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