Rap e figli di... le scommesse del Conti 5

Il Festival di Sanremo numero 76, ovvero la quinta edizione dell’impero di Re Carlo Conti, punta su una lista di big per lo più esordienti all’Ariston. Molti dei quali paradosso- di gran lunga meno conosciuti al grande pubblico rispetto ad alcuni dei nomi in gara a Sanremo Giovani. A Zio Carlo, insomma, che ha scelto 30 canzoni su 300 candidati, non resta che incrociare le dita e affidarsi, come ha istintivamente fatto, alla Dea Fortuna, stropicciando un po’ il foglietto con i trenta nomi snocciolati come da tradizione ieri all’ora di pranzo nel corso del Tg1. Una lista che pullula di “nuove proposte big”, concedeteci il senso doppio ma non troppo. Ad aprire la lista, infatti, c’è un big vero ma finora mai passato in riviera come l’ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso.

«Spero di essere fortunato come l’anno scorso e di aver scelto anche quest’anno le canzoni che poi resteranno nel tempo, si canteranno e riempiranno le classifiche. La speranza è di aver ampliato il più possibile il ventaglio dei sapori, dei gusti musicali, per accontentare un po’ tutti gli spettatori che amano Sanremo e che lo vivono come una grande partita della Nazionale». Parallelo ardito, viste le fortune decisamente alterne degli azzurri del calcio. Ma infatti l’azzurro che Conti continua a inseguire (vedremo se quest’anno riuscirà) è Jannik Sinner, il numero uno del tennis italiano. E sicuramente una numero uno è Serena Brancale che riporterà il suo etnopop meridionale sul palco del Festival dopo il successo di Anema e core che continua a far ballare l’Italia ancora oggi. Brani che faranno riflettere e ballare, ha promesso, infatti, Conti continuando a snocciolare nomi che provengono, «almeno per un terzo dal panorama indie», spiega a Libero il patron del Mei (Meeting delle etichette indipendenti), Giordano Sangiorgi.

URBAN

Tra loro ci sono sicuramente Fulminacci alla sua seconda presenza sanremese e il duo Maria Antonietta & Colombre. Come pure si è decisamente ampliata la quota proveniente dal variegato mondo urban ovvero rap, hip hop, r&b. A fianco a veri veterani del genere come J-Ax e Dargen D’Amico, troviamo vari esponenti della nuova scena. Spiccano nomi come Luchè, Chiello, Sayf, Samurai Jay e Nayt. Sulla linea di confine troviamo un altro giovane rapper Tredici Pietro che è anche però uno dei tanti figli d’arte in gara quest’anno tra i big. Si tratta, infatti, dell’ultimogenito di Gianni Morandi. Al quale si affianca LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che vedremo in coppia assieme a Aka 7even, entrambi direttamente da Amici. Rampollo di una dinastia di artisti e già vincitore tra le nuove proposte nel 2020, torna tra i big anche Leo Gassmann. Un ritorno che però non incuriosisce tanto quanto quello della strana coppia, rapper-cantautorale, formata da Fedez e Marco Masini che hanno già funzionato lo scorso anno nel duetto sulle note del classico masiniano Bella stronza. Quest’anno li vedremo alla prova dell’inedito di coppia. Come pure faranno certamente parlare di loro le Bambole di pezza, gruppo punk rock femminista che dopo oltre vent’anni di musica tutt’altro che sanremese si confronteranno con la platea forse più distante da loro. Novità assoluta ma forte dei suoi 5 milioni di “streammate” su Spotify il cantautore romano indie, nato su TikTok, Eddie Brock. Il trono over va sicuramente alla diva Patty Pravo partecipazione numero undici per lei, poi il vincitore di vent’anni fa, Francesco Renga e un altro evergreen come Raf. Spazio anche a assidui sanremesi della nuova generazione come Ermal Meta, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Levante e Sal da Vinci, terzo nel 2009 con Non riesco a farti innamorare ma soprattutto primissimo tra le hit dell’estate di un anno fa con Rossetto e caffè. Come pure, a proposito di hit maker, si rivedono Ditonellapiaga, Mara Sattei e la bombastica regina del pop danzereccio, Elettra Lamborghini. Già regine dell’Ariston torneranno infine due abituate ad andare a premi come Arisa e Malika Ayane. I titoli dei brani in gara saranno svelati nella pre-finale dei giovani Sarà Sanremo in programma domenica 14 dicembre nel prime time di Rai Uno.