Jannik Sinner, "può accadere ancora"? Cosa voleva dirci (davvero)

"Abbiamo capito cosa è successo" e "Potrebbe risuccedere". Due frasi che valgono più di tante spiegazioni. Dopo la vittoria su Nuno Borges a Wimbledon, Jannik Sinner ha scelto di non entrare nei dettagli del malore accusato al Roland Garros, ma ha lasciato intendere che lui e il suo staff abbiano finalmente individuato l'origine del problema. Un passaggio importante, perché restituisce serenità senza alimentare inutili allarmismi.

La certezza, oggi, è proprio questa: il team del numero uno del mondo sa su cosa lavorare. Già nella giornata del match contro Juan Manuel Cerundolo a Parigi, Sinner aveva raccontato di non essersi svegliato in buone condizioni. Poi, durante l'incontro, il fisico ha smesso di rispondere come al solito fino al blackout che ha compromesso la sua prestazione. Non era però il primo campanello d'allarme: qualcosa di simile si era già intravisto a Madrid contro Medvedev.