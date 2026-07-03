Fertitta, lo sfondone dell'ambasciatore Usa: come chiama Salvini

A rassicurare tutti dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Trump e Meloni è stato proporio Fertitta, che ai cronisti presenti ha dichiarato: "I rapporti Italia-Usa direi che sono ottimi. Ho a che fare con tutti ogni giorno, a partire dal presidente del Consiglio in giù, e collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui". Soffermandosi sui rapporti politici tra Roma e Washington, poi, ha aggiunto: "Tra loro c'è un rapporto di lunga data. Trump ha rapporti consolidati con molti leader, e ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Per quanto mi riguarda è tutto come sempre. Per il modo in cui mi relaziono con tutti in Italia, ogni singolo giorno si continua a lavorare normalmente. Non vedo alcuna ripercussione nel modo in cui collaboriamo su tutte le questioni di cui ci occupiamo".