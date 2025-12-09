DiCaprio si scalda: prima i globi, poi l’Oscar

Hollywood si prepara alla stagione dei premi 2026 con le nomination ai Golden Globe in programma il prossimo 11 gennaio. E se dovessimo dare una faccia a queste candidature sceglieremmo sicuramente quella di Leonardo DiCaprio. Il film che ha ottenuto più nomination, ben nove, ai Globi assegnati negli Usa dalla stampa internazionale è, infatti, Una battaglia dopo l’altra film del regista Paul Thomas Anderson che, oltre a gareggiare per la miglior regia e il miglior commedia, vedrà il suo protagonista di origini italiane, DiCaprio, contendersi il premio per i miglior attore che, in caso di vittoria, come è noto, rappresenterebbe una buona ipoteca per bissare l’Oscar vinto dal protagonista di Titanic nel 2016 per il film Revenant.

Una battaglia dopo l’altra è seriamente accreditato agli Oscar grazie a un cast che vede anche candidati al Globe attori non protagonisti come Sean Penn e Benicio Del Toro, Chase Infiniti come miglior attrice protagonista e Tayana Taylor come migliore non protagonista. A chiudere le 9 nomination anche quella per la miglior sceneggiatura e colonna sonora. Gli altri film plurinominati in gara sono: Sentimental Value (8 nomination), Sinners con 7, Hamnet 6 e la coppia Frankenstein più Wicked - Parte 2 in gara per vincere 5 Golden Globe. Se DiCaprio, almeno per il film che rappresenta, parte in pole position, non si possono certo omettere i nomi di George Clooney per Jay Kelly e Timothée Chalamet per Marty Supreme.

Fuori dalle nonination per il Globe “straniero” il film italiano Familia che spera ancora nella nomination all’Oscar. Golden Globe attesissimi anche sul fronte della serialità dove la più nominata è The White Lotus, la serie Hbo Max con 6 chance di vincere “globi” tra cui quello per la miglior serie drammatica. A contenderle il premio saranno The Diplomat di Netflix, The Pitt (Hbo Max), Pluribus e Severance e Slow Horses prodotte da Apple Tv. Per la miglior serie commedia, invece, in gara Abbott Elementary della Abc, The Bear (FX on Hulu), Hacks (HboMax), Nobody Wants This (Netflix), Only Murders in the Building (Hulu) e The Studio (Apple Tv).