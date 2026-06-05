Fiorello ha riportato Amadeus in Rai

Alla fine l’amicizia si dimostra un sentimento più potente di tante cose: contratti, veti, raccomandazioni, rancori. Quella tra Fiorello e Amadeus sicuramente resiste a tutto: si conoscono da quando erano giovanissimi, insieme hanno fatto cinque Sanremo, si sono salutati professionalmente dopo che Amadeus ha lasciato la Rai per Discovery (avventura tutt’altro che trionfale) ma ieri si sono congiunti di nuovo. Dove? In Rai. Già. C’è stato - a tutti gli effetti - il ritorno di Amadeus in Rai, dai cancelli di Via Asiago a Roma, sede di Radio Rai 2 dove Fiorello e Biggio conducono La Pennicanza, ogni giorno dalle 13.45 alle 14.30. Il programma si conclude questa settimana e l’ospitata dell’amico di sempre può stimolare varie letture. Primo passo di un ritorno a Canossa? Alcuni dicono di sì.

AMARELLO

Amadeus arriva in sede e il portinaio, in una simpatica gag, finge di non conoscerlo. Gli chiede generalità, documenti, gli dà un pass a scadenza. Iniziamo bene. Poi riabbraccia Fiorello: insieme cantano Non amarmi, pezzo sanremese del 1992 di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. «Anche se la Rai ha dei muri enormi, voglio superarli», recita Amadeus nella parte affidata a lui. Alla fine del pezzo si commuove, non trattiene l’emozione. In studio scatta un’ovazione. Fiorello allora lo punzecchia parlando dei Festival che ha condotto e di cui è stato direttore artistico: «In tutto ho sentito cinquemila canzoni», dice Amadeus.

«Dai, dicci gli scartati illustri!». Ci sono i Jalisse, ovviamente, Al Bano, che spesso si lamenta di non essere stato invitato, e poi un nome a sorpresa: «Annalisa, il primo anno». Ma lo rifaresti? chiede Rosario all’amico. «Sì dai, a Sanremo non si dice di no», risponde Amadeus. E qui gli amanti del telemercato si sollazzano.



Il conduttore e la società americana Warner Discovery a cui è legato e dove ha condotto alcuni programmi su Nove, starebbero lavorando a una exit strategy. Il contratto formalmente scade tra due anni ma ci sono varie strade per risolverlo con reciproca soddisfazione (si fa per dire). Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il contratto quadriennale siglato nel 2024 prevede un programma di access prime time all’anno per tutta la stagione e due programmi di prime time l’anno. Ma su quest’ultimo fronte, mentre nella passata stagione sono andati in onda sia La Corrida che Like a Star, oltre all’esordio del settembre 2024 con Suzuki Music Party, quest’anno Amadeus si è cimentato solo nell’access e nella Corrida.



In entrambe le stagioni, poi, ha ottenuto la liberatoria per poter partecipare come giudice al serale del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canmale 5, dove non ha certo sfigurato. Che il trasloco dalla Rai, dopo gli anni dell’enorme successo del suo festival di Sanremo, al canale Nove non abbia ottenuto il seguito di pubblico inizialmente atteso non è un mistero. Probabilmente sia il conduttore che il gruppo Warner Discovery, a questo punto, hanno valutato che non gioverebbe perseverare. Non è certo la prima volta che il passaggio di grandi star da un gruppo televisivo ad un altro non incontra il successo sperato. La storia della tv è piena di eventi analoghi, a partire dal trasferimento dal servizio pubblico a Mediaset di Pippo Baudo e Raffaella Carrà, che tornarono sui loro passi anni dopo. Questa volta all'orizzonte non ci sarebbe un imminente possibilità di rientro in Rai di Amadeus, come più volte ribadito anche dalla dirigenza Rai. Non almeno nella prima parte della prossima stagione. Poi, si vedrà. Come si vedrà se invece il futuro del conduttore potrà giocarsi altrove.