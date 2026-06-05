Richard Gere attacca: "Nell'Italia cristiana è illegale salvare i migranti"

Richard Gere torna a occuparsi dell'Italia. L'attore, già noto per essere salito a bordo della Open Arms nel lontano 2019, si è scagliato contro il Belpaese e, perché no, anche contro Donald Trump. "L'Italia cristiana lascia annegare i migranti in mare: è surreale". E ancora, sempre all'Hertie School di Berlino per sostenerne l'iniziativa sui rifugiati, la star di Hollywood ha insistito proprio sull'Italia, richiamando la legge che lascia chi è in mare senza soccorso_ "È incredibile. Un paese cristiano, come si può immaginare?".
Salvini e Open Arms, finalmente la farsa è finitaLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo a seguito dell’assoluzione di M...
Poi l'attacco agli Stati Uniti: "A quanto pare oggi il governo Usa li chiama 'alieni'. Prima era 'parassiti'. Io mi vergogno profondamente di questo, voglio che lo sappiate. Appartengono a un'altra categoria di esseri umani, come se le loro speranze e paure e aspirazioni fossero in qualche modo meno legittime delle nostre. La semplice verità è che siamo tutti legati dal movimento, dalla nostra stessa umanità, dai viaggi che ci hanno preceduto".
Da qui il ricordo della sua visita a Lampedusa: "Mi sono impegnato ad andare in quei campi e a vedere con i miei occhi quelle persone provenienti da tutta l'Africa. Era sorprendente come il viaggio che avevano intrapreso non fosse partito da un solo paese, ma da molti paesi sparsi ovunque. I siriani di allora, i mediorientali che erano in quel campo, felici di essere vivi, di trovarsi in un campo, ancora alla ricerca di una casa da qualche parte".
Che Tempo Che Fa, Richard Gere si schiera: "Scomparsa dopo l'elezione di Trump"Inizio schierato quello di Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è tornato domenica 5 ottobre es...
"Qualche anno dopo - ha continuato - io e mia moglie stavamo visitando degli amici in Italia e un amico ci ha chiamato e ci ha detto: 'Sapevate di questa nuova legge in Italia?' Ho risposto: 'No'. Lui ha detto: 'C'è una nuova legge che rende illegale salvare le persone nel Mediterraneo. È illegale salvare le persone'. Ho detto: 'No, non può essere vero'. E ho fatto qualche telefonata. E sì, era vero. Una legge che rende illegale aiutare chi sta annegando. È incredibile. Un Paese cristiano, è davvero immaginabile? L'immagine di questo, l'immagine cristiana di Gesù che salva le persone in acqua, non è illegale salvare chi sta annegando. Quindi non riuscivo a crederci. Non era possibile, ma lo era ed era surreale".