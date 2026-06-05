Richard Gere attacca: "Nell'Italia cristiana è illegale salvare i migranti"

Richard Gere torna a occuparsi dell'Italia. L'attore, già noto per essere salito a bordo della Open Arms nel lontano 2019, si è scagliato contro il Belpaese e, perché no, anche contro Donald Trump . "L'Italia cristiana lascia annegare i migranti in mare: è surreale". E ancora, sempre all'Hertie School di Berlino per sostenerne l'iniziativa sui rifugiati, la star di Hollywood ha insistito proprio sull'Italia, richiamando la legge che lascia chi è in mare senza soccorso_ "È incredibile. Un paese cristiano, come si può immaginare?".

Poi l'attacco agli Stati Uniti: "A quanto pare oggi il governo Usa li chiama 'alieni'. Prima era 'parassiti'. Io mi vergogno profondamente di questo, voglio che lo sappiate. Appartengono a un'altra categoria di esseri umani, come se le loro speranze e paure e aspirazioni fossero in qualche modo meno legittime delle nostre. La semplice verità è che siamo tutti legati dal movimento, dalla nostra stessa umanità, dai viaggi che ci hanno preceduto".

Da qui il ricordo della sua visita a Lampedusa: "Mi sono impegnato ad andare in quei campi e a vedere con i miei occhi quelle persone provenienti da tutta l'Africa. Era sorprendente come il viaggio che avevano intrapreso non fosse partito da un solo paese, ma da molti paesi sparsi ovunque. I siriani di allora, i mediorientali che erano in quel campo, felici di essere vivi, di trovarsi in un campo, ancora alla ricerca di una casa da qualche parte".