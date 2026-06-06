Parata del 2 giugno, Ilaria Salis insiste: "La abolirei". FdI la umilia: "Per fortuna siete all’opposizione"

Da lei si era discostato persino Angelo Bonelli, ovvero colui che le ha permesso di diventare Europarlamentare e di evitare un processo penale in Ungheria, ma, nonostante questo, Ilaria Salis, sulla parata del 2 giugno, non ha cambiato idea. "Nessun ripensamento, abolirei la parata del 2 giugno. Non ne capisco il perché, è una festa democratica e popolare", ha detto.
Neanche le parole del leader di Avs - che aveva dichiarato: "Abolire la parata? Non è la posizione di Avs" - l'hanno dunque fermata dal continuare a condurre questa grottesca crociata contro la sfilata militare in occasione della Festa della Repubblica. Una posizione duramente criticata anche dalla premier Meloni: "Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio", aveva detto la Presidente del Consiglio.
Ora che Salis ha ribadito la propria idea, Fratelli d'Italia non ha potuto fare a meno di ridicolizzarla con un duro post sui social. "Vergognosa" si legge, e poi: "Sbagliare è umano, perseverare è antitaliano. Salis, per fortuna siete all’opposizione".
Ilaria Salis, programma fiscale horror. "Impedire ai ricchi di trasferire la residenza""Non capisco il perché di questa di questa parata militare che io appunto abolirei. Nessun ripensamento"...
Intanto, nella giornata di oggi, 6 giugno, Ilaria Salis ha preso la tessera di Sinistra Italiana. "Ho deciso - ha dichiarato - di chiedere la tessera di Sinistra Italiana, questa è la notizia. Dunque, se io sono qui devo ringraziare Avs, quindi ringrazio Nicola Fratoianni e ringrazio anche Angelo Bonelli. Ormai sono quasi due anni che lavoro all'interno del gruppo The Left e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana sia a Bruxelles sia qua sui territori. Quindi ho fatto questa scelta, perché credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi. Sono contenta di entrare a far parte di questa meravigliosa comunità politica e di dare anche il mio contributo al partito e alla coalizione che sta costruendo un'alternativa, una vera alternativa a questa brutta destra".