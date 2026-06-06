Parata del 2 giugno, Ilaria Salis insiste: "La abolirei". FdI la umilia: "Per fortuna siete all’opposizione"

Da lei si era discostato persino Angelo Bonelli, ovvero colui che le ha permesso di diventare Europarlamentare e di evitare un processo penale in Ungheria, ma, nonostante questo, Ilaria Salis, sulla parata del 2 giugno, non ha cambiato idea. "Nessun ripensamento, abolirei la parata del 2 giugno. Non ne capisco il perché, è una festa democratica e popolare", ha detto.

Neanche le parole del leader di Avs - che aveva dichiarato: "Abolire la parata? Non è la posizione di Avs" - l'hanno dunque fermata dal continuare a condurre questa grottesca crociata contro la sfilata militare in occasione della Festa della Repubblica. Una posizione duramente criticata anche dalla premier Meloni: "Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio", aveva detto la Presidente del Consiglio.

Ora che Salis ha ribadito la propria idea, Fratelli d'Italia non ha potuto fare a meno di ridicolizzarla con un duro post sui social. "Vergognosa" si legge, e poi: "Sbagliare è umano, perseverare è antitaliano. Salis, per fortuna siete all’opposizione".