Futuro Nazionale, due da Fi e due dalla Lega: ecco chi passa con Vannacci

È ufficiale: Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si rafforza ulteriormente alla Camera con l’ingresso di altri quattro deputati.Dal Lega passano il calabrese Domenico Furgiuele e il veneto Gianangelo Bof. Da Forza Italia arrivano invece Davide Bergamini (già passato in passato dalla Lega agli azzurri) e Attilio Pierro. Inoltre, l’ex eurodeputato Enrico Maria Rinaldi, ora docente di economia, entra nel partito come militante.L’annuncio è stato dato dallo stesso Vannacci durante una conferenza stampa all’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Con questi nuovi arrivi, dopo Laura Ravetto, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, il gruppo di Futuro Nazionale alla Camera sale a 8 deputati.

"Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno", ha esultato Vannacci. "I giornalisti continuano tutti a parlare di noi. Poi ci sono anche i politici che parlano di noi. Addirittura ci siamo guadagnati la prima pagina dell’Espresso con “Vannacci sarà il vostro incubo”. Molto bene e quindi andiamo avanti su questa linea".Il generale in pensione ha poi ribadito la sua battaglia sulla legge elettorale: "Futuro Nazionale si sta battendo perché si torni a dare dignità ai cittadini, e a includere le preferenze". Secondo Vannacci, il sistema attuale è uno dei motivi per cui la gente non va a votare: "Chi l’ha detto che il nominato dalle segreterie di partito mi rappresenti in Parlamento? Ridare dignità al Parlamento che ha dignità se è espressione del popolo e non delle segreterie di partito".