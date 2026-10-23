L'Aria Che Tira, Parenzo chiede e Conte dà i numeri: "A me non frega questo, mi sono stancato"

Giuseppe Conte perde le staffe con David Parenzo. E durante L'Aria Che Tira il leader del Movimento 5 Stelle si mostra spesso spazientito di fronte alle domande del conduttore di La7. Di fronte alle immagini delle vetrine distrutte, l’ex presidente del Consiglio, in diretta dal presidio dei tir in Calabria, sottolinea che devastazioni e danneggiamenti sono già puniti dalle norme vigenti, contestando l’utilità di un nuovo decreto: "È inutile fare un nuovo decreto, non ci prendiamo in giro. Queste sbruffonerie... non servono a nulla". Ecco allora che interviene Parenzo: "Lei che cosa farebbe oggi?". "Inutile che lei me lo chieda... Io le dico cosa non avrei fatto per 4 anni. Lo chiede a me che ho gestito una pandemia? Il Paese è in una situazione disastrosa". Finita qui? Niente affatto.

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"Al Parlamento Europeo il suo gruppo ha votato con Vannacci una risoluzione?", chiede Parenzo al leader grillino che risponde ancora una volta piccato: "A me non frega con chi ha votato il mio gruppo, a me interessa il contenuto della risoluzione". "Non lo dica a me, lo dica al Pd", spiega il conduttore. E ancora: "Mi faccia parlare di contenuti, non facciamo polemiche. Non devo spiegare niente. Qui ci sono degli agricoltori e degli autotrasportatori e voglio parlare della polemica che vuole fare. I cittadini a casa hanno un problema concreto. Le stazioni di servizio stanno a secco, questi sono i problemi. Questa è la cosa più importante, voi in tv dovete in tv martellare su questo", prosegue il pentastellato urlando.

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