Omnibus, maxi-rissa tra Friedman e Sommi: "Rischi la querela", "Io volo alto signorino"

Nervi tesissimi a Omnibus, a La7. Da una parte Luca Sommi, firma del Fatto quotidiano. Dall'altra, in collegamento, il giornalista economico Alan Friedman. Tra i due non sembra correre buon sangue, visto che gli animi si scaldano subito.
"Che qualche filo-putiniano difenda Putin non è una sorpresa, che sia un giornalista di un giornale di propaganda del Cremlino o un politico di destra…", commenta malizioso Friedman. Sommi lo interrompe subito con fare vagamente minaccioso: "Friedman, attenzione a dare dei filo-putiniani perché poi si beccano le querele e poi si pagano, eh. Attenzione. Ti invito a usare cautela perché hanno già usato dei termini, a lungo, anche sul Corriere della Sera e poi hanno pagato copiosamente per aver dato dei filo-putiniani a chi si interroga sulle questioni invece di chi liscia da una parte o dall'altra. Te lo ricordo così, per rinfrescarti le idee".
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Sommi sembra sentirsi chiamato in causa, perché mentre il conduttore Gerardo Greco lo rassicura ("Non sta parlando di te") lui ricorda: "Ho appena parlato... Io ho detto che un conto è esultare perché l'Europa va male, un conto è avere l'intromissione di Putin".
Friedman però perde la calma: "Ho fatto il nome di un giornale? Mi querela per aver parlato genericamente? Ma va! Ma va!", ripete alterandosi.
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"Io ti dico attenzione, si prendono querele così. Un consiglio non richiesto", ribadisce Sommi scatenando la reazione finale di Alan: "Io volo alto e non scendo a livelli così bassi, ok? Ho parlato genericamente dei filo-putiniani in Italia senza nominare nessuno, signorino. Signorino!". Fine del confronto.
La rissa tra Luca Sommi e Alan Friedman: guarda qui il video di Omnibus su La7