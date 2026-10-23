Omnibus, maxi-rissa tra Friedman e Sommi: "Rischi la querela", "Io volo alto signorino"

Nervi tesissimi a Omnibus, a La7. Da una parte Luca Sommi, firma del Fatto quotidiano. Dall'altra, in collegamento, il giornalista economico Alan Friedman. Tra i due non sembra correre buon sangue, visto che gli animi si scaldano subito.

"Che qualche filo-putiniano difenda Putin non è una sorpresa, che sia un giornalista di un giornale di propaganda del Cremlino o un politico di destra…", commenta malizioso Friedman. Sommi lo interrompe subito con fare vagamente minaccioso: "Friedman, attenzione a dare dei filo-putiniani perché poi si beccano le querele e poi si pagano, eh. Attenzione. Ti invito a usare cautela perché hanno già usato dei termini, a lungo, anche sul Corriere della Sera e poi hanno pagato copiosamente per aver dato dei filo-putiniani a chi si interroga sulle questioni invece di chi liscia da una parte o dall'altra. Te lo ricordo così, per rinfrescarti le idee".