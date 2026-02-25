Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"



Uno spot, nella seconda serata di Sanremo 2026, scatena il sospetto. O meglio: il delirio. Al centro della vicenda, ancrao una volta, c'è Stefano De Martino.

All’Ariston tutto scorre secondo copione, con Carlo Conti impegnato a tenere serrati i tempi per chiudere la puntata senza sforare. Ma mentre la gara entra nel vivo, è una pausa pubblicitaria a catalizzare l’attenzione social. Durante la serata va in onda la clip che annuncia il ritorno di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 di nuovo in palinsesto da mercoledì 4 marzo 2026. Protagonista dello spot è proprio De Martino, volto ormai consolidato della Rai.

Bastano pochi secondi per accendere X. Gli utenti leggono nello spot un possibile indizio sul futuro del Festival. Dopo l’annuncio di Conti, che ha chiarito come quella del 2026 sarà la sua ultima edizione alla guida della kermesse, il toto-nomi è ufficialmente partito. E il nome dell’attuale conduttore di Affari tuoi circola con insistenza. Anche negli ultimi giorni si è parlato molto di lui, sempre più lanciato...

Tra ironia e dietrologie, c’è chi scrive: "Lo spot di Stasera tutto è possibile durante Sanremo è stato fatto solo per farci vedere la squadra di conduttori del prossimo anno". Una battuta che. però, potrebbe nascondere una mezza verità..

Nulla di ufficiale, per ora. Ma l'amore del pubblico per De Martino è evidente, e l’ipotesi di vederlo scendere le scale dell’Ariston come padrone di casa non appare più così remota. Anzi, la Rai, da tempo, ci pensa.