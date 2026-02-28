Sanremo 2026, con cosa si presenta Fiorella Mannoia: il dettaglio scatena la bufera

La polemica politica invade il palco dell'Ariston ed ecco che Fiorella Mannoia segue la scia di Ermal Meta. La cantante si è presentata alla quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, indossando una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera. Il suo impegno non è nuovo. L'artista aveva già denunciato apertamente quello che per lei è un "eccidio di civili inermi su una striscia di terra. Quand’è che cominceranno ad agire?".

Prima di lei è stata la volta di Ermal Meta. Quest'ultimo è salito sul palco con un nome cucito sul colletto della camicia, Amal. In un messaggio pubblicato sui social ha spiegato che la protagonista del brano "è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi", citando Aysha, Amal, Layla, Nour e Hind. "Figlie di nessuno, figlie di tutti", ha scritto, spiegando di aver voluto cucire quei nomi sui suoi abiti, tracciati di suo pugno.