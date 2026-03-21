Referendum, la clamorosa gaffe di Fiorella Mannoia: "State andando?"

Fiorella Mannoia ne ha combinata un'altra. La celebre cantante si era più volte esposta sul referendum sulla giustizia criticando la scelta del governo di chiedere ai cittadini di votare "Sì" o "No" per una riforma della quale, secondo il suo punto di vista, la maggior parte delle persone non capisce nulla o, comunque, non ne vuole sapere. "Secondo me è proprio sbagliato il concetto che si debba decidere noi cittadini su cambiare 7 articoli della Costituzione - aveva detto in un'intervista rilasciata a Michele Santoro -. Ma io che cosa ne posso sapere? La maggior parte della gente che va a lavorare, che torna a casa, che la mattina si sveglia, ma che ne sa? Ma la maggior parte della gente cosa ne sa? Se fanno bene, se fanno male, a votare sì o a votare no. Io voto no perché non ci capisco, perché non voglio lo sapere. Io voto no perché ho paura di sbagliare. Perché poi quello che decideremo oggi si riverserà sulle generazioni future".

Ebbene, Fiorella Mannoia si è comunque spesa sui social per il referendum. In pratica la cantante ha postato oggi, sabato 21 marzo una foto con messaggio nel quale chiedeva ai suoi followers se fossero già andati a votare. Peccato che seggi saranno aperti soltanto domani e dopo domani. Una figuraccia pubblica, che l'ha spinta a cancellare frettolosamente il post. Ma ormai la frittata è stata fatta.