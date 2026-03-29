Morto Tolkan di “Ritorno al futuro”

È morto l’attore statunitense James Tolkan, 84 anni, noto per i ruoli in “Top Gun” e nella saga di “Ritorno al futuro. Nato il 20 giugno 1931 a Calumet, nel Michigan, Tolkan frequentò il Coe College e l’Università dell’Iowa dopo essersi arruolato nella Marina degli Stati Uniti. In seguito si trasferì a New York, dove studiò all’Actors Studio con Stella Adler e Lee Strasberg. La sua carriera ha abbracciato oltre cinquant’anni. Il suo primo ruolo televisivo risale alla serie del 1960 “Naked City” e l’ultimo al film del 2015 “Bone Tomahawk”. Ma l’attore è conosciuto soprattutto per il suo lavoro nella trilogia di “Ritorno al futuro”, in cui ha interpretato il preside Strickland nel film originale del 1985 e nel sequel del 1989 (nel 1990 è tornato a vestire i panni del nonno del suo personaggio nel terzo film). Tolkan è apparso anche in “Top Gun”: nella pellicola d’azione del 1986, diretta da Tony Scott, interpretava il comandante Tom Jardian, soprannominato Stinger, al fianco di star come Tom Cruise, Val Kilmer, Meg Ryan e molti altri.