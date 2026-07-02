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Clemente Mastella, l'annuncio sconvolgente: "Sono malato, spero di farcela. Pregate per me"

giovedì 2 luglio 2026
Clemente Mastella, l'annuncio sconvolgente: "Sono malato, spero di farcela. Pregate per me"

2' di lettura

Un fulmine a ciel sereno, un annuncio sconvolgente quello di Clemente Mastella. Con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento ha detto: "A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela". Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, la dichiarazione di Mastella ha spiazzato tutti i fedeli. 

I presenti, dopo un lungo momento di silenzio, si sono lasciati andare a uno spontaneo applauso della navata. "Tutto il mio partito si stringe intorno all'amico Clemente Mastella. Sono certo che supererà i suoi problemi. È un leone, un grande combattente e un uomo generoso a cui vogliamo un gran bene", scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

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In passato il primo cittadino ha avuto problemi di salute e si è dovuto sottoporre a interventi d'urgenza. A partire dall'amputazione di parte di un dito nel 2018, dopo un incidente stradale. Un anno dopo Mastella si era sentito male e aveva accusato un malore tanto da rendere necessario un ricovero in terapia intensiva. Nel gennaio 2025 aveva rivelato per la prima volta di essere stato ricoverato per otto giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite. 

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