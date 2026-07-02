Lanfranco Dettori, grave incidente d'auto in Inghilterra: mondo dell'ippica in ansia

Grande paura e ore di ansia nel mondo dell'ippica: il mito Lanfranco Frankie Dettori, fantino sardo diventato leggenda in Inghilterra, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo, ribaltandosi.

Dettori, 55 anni, ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia, la H Talent Management, ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale: "Possiamo confermare che Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola girare su se stessa e ribaltare".

"Frankie - si legge nella nota del suo management - è stato portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Frankie desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui. Il suo obiettivo ora è riposare e recuperare".

Esploso a livello mondiale a 25 anni nel 1996, con la memorabile serie di 7 vittorie su 7 gare in programma nel tempio di Ascot (un record storico), nel 2000 aveva già superato un incidente aereo avvenuto durante la fase di decollo dall'ippodromo di Newmarket. Nel 2017 è diventato il primo fantino della storia a trionfare per ben 5 volte a Parigi nel Prix de l'Arc de Triomphe. Nel 2023 aveva annunciato il ritiro dalle corse, ma ci ha ripensato. E ad Ascot ha fatto in tempo a vedere innalzata una statua in bronzo in suo onore mentre era ancora in attività.