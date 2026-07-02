Giorgia Meloni? Spread, Borsa e lavoro: l'orgoglio del premier, sinistra in tilt

"Non è solo l'export a dare segnali positivi: i principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile". A testimoniarlo, spiega la premier Giorgia Meloni nel messaggio inviato all'Assemblea nazionale di Federmanager, è "il livello dello spread pari a un terzo rispetto al nostro insediamento, la Borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei titoli pubblici italiani, la ritrovata attrattività dell’Italia per gli investitori nazionali e internazionali".

"Ma è il dinamismo del mercato del lavoro a rappresentare uno dei segnali più concreti del cambio di passo registrato in questi anni, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione, sia generale che giovanile", sottolinea con orgoglio il capo del governo.

"Risultati che – sottolinea il presidente del Consiglio - non sono ascrivibili al governo, ma all’intraprendenza e al dinamismo delle imprese e dei lavoratori di questa Nazione. Noi abbiamo fatto solo la nostra parte, che è quella di sostenere chi produce ricchezza, aiutare chi vuole investire, essere al fianco di chi ogni giorno si rimbocca le maniche. Abbiamo scelto una strategia e l'abbiamo portata avanti con costanza e determinazione fin dal primo giorno, aggiungendo con ogni provvedimento un nuovo mattone e un nuovo tassello all’azione complessiva. È una strategia che ha dimostrato essere efficace e che vogliamo continuare a portare avanti".

A Meloni fa eco il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Durante il mandato di questo governo, la progressiva compressione dello spread sovrano di circa 190 punti base ha favorito il recupero delle valutazioni dei circa 240 miliardi di euro di BTP in portafoglio, riducendo le minusvalenze latenti. La dinamica dello spread ha contribuito a migliorare il solvency ratio, passato dal 245,8% del 2022 al 273% del 2025".

In video collegamento con l'assemblea di Ania, Giorgetti evidenzia come "parallelamente, il miglioramento della gestione finanziaria, unito alla ripresa della raccolta premi, ha sostenuto - ha specificato - la redditività arrivata a 11,6 miliardi di euro: il 10,8% in più rispetto al 2024, ma soprattutto 5 volte quella del 2022. Insomma: le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio".

Una delle prime reazioni (isteriche) alle parole di Meloni è quella del grillino Stefano Patuanelli: "E' arrivato il momento che qualcuno spieghi a Giorgia Meloni come funzionano spread e borsa. Il Presidente del consiglio - punge il senatore, vicepresidente del Movimento 5 Stelle - ha provato a vendere un'immagine di Paese in cui, testuale, 'i principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e stabile'. Ora, lasciamo stare il fatto che si fa fatica a trattenere l'ilarità, visto che l'Italia viene da tre anni di crescita zero, è terzultima in Europa, ultima nel G20 e zavorrata da tre anni consecutivi di calo della produzione industriale. Ma tra gli indicatori di queste non meglio precisate 'stabilità' e 'credibilità', Meloni mette la riduzione dello spread e l'aumento della borsa. Sullo spread, purtroppo, la premier è gravemente recidiva. Il Parlamento, infatti, ha già dovuto ascoltare lo strafalcione secondo il quale lo spread sotto i 100 punti significa che i titoli di Stato italiani sono più sicuri di quelli tedeschi, ovvero il parametro di riferimento europeo. Un errore da matita blu, in quanto addirittura argomentato. Oggi Meloni torna a magnificare la diminuzione dello spread italiano come prova dei suoi successi e come se lei avesse avuto qualche ruolo in questa flessione: anche le pietre sanno che non è così, visto che tutti gli spread europei sono scesi rispetto ai rendimenti del bund tedesco. E quello italiano, nonostante sia sceso, è tra i peggiori d'Europa, per l'esattezza il terzo peggior spread dietro a Ungheria e Repubblica ceca. Quanto all'andamento della borsa, altra coccarda che Meloni si appunta sulla giacca molto spesso, qualcuno faccia vedere al Presidente del consiglio il grafico del Ftse Italia banche, l'indice del settore bancario dominante a Piazza Affari, che negli ultimi due anni ha fatto segnare oltre il +100%. Insomma, sono state principalmente banche e finanza, trattate coi guanti di velluto dal Governo, a determinare l'incremento del listino. Non proprio tendenze che riguardano l'economia reale, il lavoratore che vorrebbe recuperare un minimo di potere d'acquisto, l'azienda che vorrebbe fare investimenti ma non ci riesce".