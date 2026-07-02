Chi l'ha visto? L'addio di Federica Sciarelli in diretta: "Questi 22 anni? Una passeggiata"

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Quella di mercoledì 1 luglio è stata l'ultima sua puntata e per questo ha voluto salutare il suo affezionato pubblico con parole toccanti. "Per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissima squadra, tutti quanti lì uno accanto all'altro e c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini".

Chi l'ha visto?, voci clamorose a poche ore dall'addio di Federica Sciarelli Mancano poche ore all'ultima, storica, puntata di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto?. Oggi, m...

E ancora: "Vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, vi siete fidati di noi. E grazie ai nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. Abbraccio tutti e tutte". Già a inizio puntata la conduttrice di Rai 3 ha esordito: "Grazie a voi, vi sto leggendo tutti e mi raccontate anche le vostre cose private. Una comunità bellissima che non deve andare dispersa. Parleremo dopo, adesso iniziamo con un'emergenza". In puntata molto spazio è stato dato all'omicidio di Elisa Claps, lo stesso caso con cui aprì la sua prima puntata anni prima.

Chi l'ha visto?, clamoroso "no" dopo l'addio della Sciarelli: chi si sfila in Rai Non sarà Stefano Coletta a prendere il posto di Federica Sciarelli. Dopo l'annuncio dell'addio della cond...