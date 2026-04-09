John Wayne meglio dei talk

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Sentieri selvaggi) Nel pomeriggio di Rete 4 continuano gli ottimi ascolti del ciclo John Wayne-La leggenda. Dopo capisaldi della cinematografia del celebre attore come Chisum, Il Grinta o Il grande Jake, anche Sentieri selvaggi del 1956 martedì ha toccato punte superiori ai 500mila spettatori e al 6% di share, meglio di certi talk. Si tratta di uno dei capolavori del genere western, criticato all’epoca per l’odio di Ethan Edwards (Wayne) verso i pellerossa, rei di aver rapito, durante una delle loro razzie, anche la piccola Debbie, figlia di suo fratello. Se da una parte l'opera si prestava ad accuse di razzismo verso i nativi americani, dall'altra veniva tacciata di rappresentare con troppa violenza le scorribande dei Comanche, colpevoli pure di stupri sulle donne rapite. Una storia per nulla politically correct che vede il picco sopra il 6% quando Ethan riesce a liberare Debbie, nel frattempo diventata adulta e sposata al capo tribù. Un film che divise la critica tra l’ambigua avversità del protagonista nei confronti degli indigeni e l’esperienza di integrazione che ha invece interessato la figura di Debbie.