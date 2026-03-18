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Adriano Celentano vuota il sacco: "Non sono suo padre, ma sono tuo..."

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mercoledì 18 marzo 2026
Adriano Celentano vuota il sacco: "Non sono suo padre, ma sono tuo..."

2' di lettura

"Sono il figlio segreto di Adriano Celentano". Lo dice Antonio Maria Segatori, 55 anni, nel corso di un'intervista pubblicata sul numero di Oggi in edicola da domani. "Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito - prosegue - A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano". Secondo la ricostruzione del settimanale, la madre, Maria Luigia Biscardi, entrò nel Clan Celentano nel 1967 dopo essersi presentata al Cantagiro col nome d’arte Brenda Bis. La donna, che rimase incinta nel 1969, sostiene che la gravidanza sia il frutto di una relazione con Celentano.

Nel 1975 la donna presentò al tribunale di Roma un ricorso per il riconoscimento di paternità. Il procedimento fu poi archiviato dopo la mancata comparizione di Maria e Celentano reagì pubblicamente, definendola - in un'intervista - "una pazza" e smentendo il suo racconto. Secondo Segatori della vicenda si sarebbe occupato suo nonno avvocato che all'epoca potrebbe aver raggiunto un accordo coi legali del cantante: "In ogni caso", spiega, "ciò che ha firmato mio nonno non mi riguarda. La mia richiesta di paternità è imprescrittibile". Assistito dagli avvocati Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti - scrive il settimanale - Segatori ha depositato al Tribunale civile di Milano un ricorso per dichiarazione giudiziale di paternità. Il giudice potrà valutare eventuali accertamenti biologici, compreso il test del Dna. "Non lo faccio per soldi", dice Segatori a Oggi. "Voglio solo sapere chi è mio padre. Ne ho il diritto", conclude. Ironica la replica di Celentano, affidata a un post su Instagram: "Caro Antonio, mi dispiace contraddirti... Purtroppo io non sono tuo padre... La verità è che sono tuo nonno". 

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adriano celentano

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