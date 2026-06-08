Milo Infante, addio Rai e siluro finale: come chiude Ore 14

Un clamoroso addio alla Rai: Milo Infante lascia Viale Mazzini, destinazione Mediaset. Questo è quanto rivela il sito di Davide Maggio, circostanza confermata, in buona sostanza, anche dalla chiusura tagliente di Infante nell'ultima puntata stagionale di Ore 14.

Secondo quanto riportato, il giornalista e conduttore avrebbe già formalizzato le proprie dimissioni all'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, aprendo così la strada a un imminente approdo a Cologno Monzese.

Per Infante si profilerebbe un incarico di primo piano all'interno dell'universo Mediaset. Le ipotesi circolate nelle ultime ore parlano di responsabilità che andrebbero ben oltre la semplice conduzione di un programma televisivo. Sul tavolo ci sarebbe infatti anche un ruolo di coordinamento editoriale all'interno di una redazione, segnale della fiducia che il gruppo riporrebbe nella sua esperienza professionale. Tra le voci emerse, viene esclusa la guida di "Dentro la Notizia", nonostante il format sembri particolarmente adatto alle sue caratteristiche giornalistiche.

A rendere ancora più insistenti le speculazioni sono state le parole pronunciate dallo stesso Infante al termine dell'ultima puntata di Ore 14, trasmissione che ha chiuso una stagione positiva anche sul fronte degli ascolti. Nel saluto finale, il conduttore è apparso emozionato e, soprattutto, poco incline a dare per scontato un ritorno in video dopo l'estate.

"Dobbiamo chiudere veramente, siamo arrivati alla fine della stagione di Ore 14", ha detto in diretta. Poi il passaggio che molti hanno interpretato come un indizio sul suo futuro: "Quando finisce un viaggio e non sai questo viaggio come, dove e quando riprenderà, anche se la speranza è di tornare a metà settembre col nostro appuntamento quotidiano". Parole che, alla luce delle indiscrezioni, assumono oggi un significato del tutto particolare.