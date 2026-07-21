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Fakir, delirio rosso contro la Rai: "Hanno censurato la notizia"

martedì 21 luglio 2026
Fakir, delirio rosso contro la Rai: "Hanno censurato la notizia"

2' di lettura

È scontro in Rai sul servizio del Tgr Emilia-Romagna dedicato alla morte di Abderrahim Fakir, andato in onda il 19 luglio in una versione diversa da quella preparata dalla redazione. A denunciare l'accaduto sono il Comitato di redazione (Cdr), Usigrai, Aser e Fnsi, che accusano la direzione di aver modificato il servizio, sollevando dubbi sulla libertà editoriale.

Secondo il Cdr, al giornalista sarebbe stato chiesto di eliminare parte del video – lo stesso pubblicato in esclusiva da Repubblica e già ripreso da numerose altre testate – in cui si vedeva Fakir ormai privo di vita, oltre a cancellare l'espressione "intervento violento" riferita all'azione delle forze dell'ordine. Per questo motivo, il cronista ha deciso di ritirare la propria firma dal servizio.

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La direzione del Tgr respinge però ogni accusa di censura, sostenendo che "la notizia era il primo titolo", ma che il servizio originario "presentava una ricostruzione incompleta" e che, proprio per questo, è stato modificato prima della messa in onda. La direzione ha inoltre assicurato che il caso continuerà a essere seguito "nel rispetto del diritto di cronaca e di tutte le parti coinvolte".

La vicenda ha acceso anche lo scontro politico. Le opposizioni chiedono all'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, di fare chiarezza. Peppe De Cristofaro (Avs) parla di "una cosa grave, visto che le immagini erano già sul web", mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che "si sente tanto l'odore della censura e della volontà di nascondere una vicenda allarmante".

Solidarietà alla redazione è arrivata anche dalle altre sedi del Tgr Rai, mentre i consiglieri d'amministrazione Roberto Natale, Riccardo Di Majo e Francesca Di Pietro hanno chiesto all'ad Rossi di riferire al Cda, "chiarendo le motivazioni che hanno portato alla mancata trasmissione del servizio e verificando il pieno rispetto delle garanzie editoriali e professionali previste per i giornalisti Rai".

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