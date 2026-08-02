Estate, "5 notti in Grecia a 280 euro": l'App che stravolge le ferie

Al tempo in cui le ferie hanno raggiunto prezzi impossibili, ecco un grande alleato. Si chiama Transfer Travel ed è una sorta di "Vinted" dei viaggi, ossia una piattaforma dove si vende l'usato. O meglio, ciò che è stato prenotato ma di cui, per qualsiasi ragione, non si può usufruire. Insomma, una piattaforma per vendere le prenotazioni a prezzi stracciati. Il fenomeno sta prendendo piede rapidamente: Transfer Travel ha già superato i 162mila iscritti distribuiti in oltre 170 Paesi, con Stati Uniti, Regno Unito e Canada in testa per numero di utenti attivi. "Abbiamo sempre detto di essere come Vinted per i viaggi o eBay per i viaggi", ha spiegato al Daily Mail Maise Blewitt, responsabile commerciale della piattaforma, "se non potete partire per la vostra vacanza, potete semplicemente metterla in vendita sulla nostra piattaforma e poi rientrare così dell’investimento".

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Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi è costretto a rinunciare pubblica l'annuncio, mentre gli interessati possono acquistare direttamente oppure avanzare una proposta, soprattutto quando la data della partenza è vicina. Dopo la vendita, il vecchio titolare dispone di 72 ore per effettuare il cambio nominativo e consegnare i documenti necessari.

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I numeri raccontano la crescita del mercato: gli annunci sono aumentati del 185% in un anno e nel 2026 sulla piattaforma sono comparse prenotazioni per un valore complessivo di 7 milioni di sterline. Il valore medio di ogni vacanza è di circa 1.545 sterline. E il risparmio può essere enorme. "In genere, diciamo che si possono ottenere risparmi tra il 40 e il 70%, ma nell’ultimo mese il risparmio medio si è attestato intorno al 62%", spiega Maisie. Tra gli affari citati c'è un viaggio a Malta, inizialmente pagato 90 sterline e poi ceduto per 45: poco più di 20 sterline a persona. E ancora, "cinque notti in Grecia a 280 euro a persona". Un fenomeno interessante...