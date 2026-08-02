Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Estate, "5 notti in Grecia a 280 euro": l'App che stravolge le ferie

domenica 2 agosto 2026
Estate, "5 notti in Grecia a 280 euro": l'App che stravolge le ferie

2' di lettura

Al tempo in cui le ferie hanno raggiunto prezzi impossibili, ecco un grande alleato. Si chiama Transfer Travel ed è una sorta di "Vinted" dei viaggi, ossia una piattaforma dove si vende l'usato. O meglio, ciò che è stato prenotato ma di cui, per qualsiasi ragione, non si può usufruire. Insomma, una piattaforma per vendere le prenotazioni a prezzi stracciati.

Il fenomeno sta prendendo piede rapidamente: Transfer Travel ha già superato i 162mila iscritti distribuiti in oltre 170 Paesi, con Stati Uniti, Regno Unito e Canada in testa per numero di utenti attivi. "Abbiamo sempre detto di essere come Vinted per i viaggi o eBay per i viaggi", ha spiegato al Daily Mail Maise Blewitt, responsabile commerciale della piattaforma, "se non potete partire per la vostra vacanza, potete semplicemente metterla in vendita sulla nostra piattaforma e poi rientrare così dell’investimento".

Sicilia, viaggio sulla SS 121: vietata da 50 anni, ma aperta

«La Strada Statale 121 è una storica arteria di collegamento che attraversa il cuore della Sicilia, unendo ...

Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi è costretto a rinunciare pubblica l'annuncio, mentre gli interessati possono acquistare direttamente oppure avanzare una proposta, soprattutto quando la data della partenza è vicina. Dopo la vendita, il vecchio titolare dispone di 72 ore per effettuare il cambio nominativo e consegnare i documenti necessari.

Noli, il cartello in spiaggia: "Acqua? Riempi qui la borraccia". Ed è polemica

Una battaglia ambientale a colpi di monete da 1 euro. Tanto è bastato per scatenare la bufera sui social e divide...

I numeri raccontano la crescita del mercato: gli annunci sono aumentati del 185% in un anno e nel 2026 sulla piattaforma sono comparse prenotazioni per un valore complessivo di 7 milioni di sterline. Il valore medio di ogni vacanza è di circa 1.545 sterline.

E il risparmio può essere enorme. "In genere, diciamo che si possono ottenere risparmi tra il 40 e il 70%, ma nell’ultimo mese il risparmio medio si è attestato intorno al 62%", spiega Maisie. Tra gli affari citati c'è un viaggio a Malta, inizialmente pagato 90 sterline e poi ceduto per 45: poco più di 20 sterline a persona. E ancora, "cinque notti in Grecia a 280 euro a persona". Un fenomeno interessante...

Rissa al Lido di Mandello: calci, pugni e sdraio volanti. Ecco il video: "Un minuto di delirio"

Un battibecco degenerato in rissa quello andato in scena nel pomeriggio di domenica al lido di Mandello, in provincia di...
tag
transfer travel
estate

La beffa peggiore Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

L'arte d'estate Il genio non va in ferie: capolavori nati in vacanza

"Libera" Doveri d’estate

ti potrebbero interessare

Calcare nella doccia? Né bicarbonato né aceto: il rimedio "miracoloso"

Calcare nella doccia? Né bicarbonato né aceto: il rimedio "miracoloso"

Rapidità, gusto e nemesi: l'alchimia unica dei saltimbocca alla romana

Rapidità, gusto e nemesi: l'alchimia unica dei saltimbocca alla romana

Andrea Tempestini
Portafoglio e chiavi? Perché vanno messi nella carta stagnola: il trucchetto che ti svolta la vita

Portafoglio e chiavi? Perché vanno messi nella carta stagnola: il trucchetto che ti svolta la vita

Menta, frutti rossi e zenzero: le tre tisane fredde perfette

Menta, frutti rossi e zenzero: le tre tisane fredde perfette

Paola Natali