Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

Una vacanza che si rivela una terribile beffa. Già, quei due residence non esistevano. Una frode, in Emilia Romagna, che ha coinvolto 90 famiglie, italiane e straniere. La destinazione era Cesenatico e gli alloggi scelti portavano i nomi di Residence Angelini e Residence da Andrea. Prenotazioni fatte online, anche su piattaforme considerate affidabili, e soggiorni che avrebbero dovuto cominciare dal 1° agosto. Ma una volta raggiunti gli indirizzi, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i turisti hanno scoperto l'inganno.

Al civico 2A, infatti, nessuna struttura ricettiva: all'indirizzo indicato risultava la Graziani-Romani Assicurazioni. Anche l'altro presunto residence era soltanto un'invenzione. L'appartamento pubblicizzato online, al quinto piano di un immobile di via Giovanni Pascoli, sarebbe in realtà un'abitazione privata. Per rendere credibile l'offerta, i responsabili della truffa avrebbero utilizzato fotografie recuperate da veri annunci immobiliari.