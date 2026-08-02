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Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

domenica 2 agosto 2026
Cesenatico, la truffa che rovina l'estate: quel resort non esiste...

2' di lettura

Una vacanza che si rivela una terribile beffa. Già, quei due residence non esistevano. Una frode, in Emilia Romagna, che ha coinvolto 90 famiglie, italiane e straniere. La destinazione era Cesenatico e gli alloggi scelti portavano i nomi di Residence Angelini e Residence da Andrea. Prenotazioni fatte online, anche su piattaforme considerate affidabili, e soggiorni che avrebbero dovuto cominciare dal 1° agosto. Ma una volta raggiunti gli indirizzi, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i turisti hanno scoperto l'inganno.

Al civico 2A, infatti, nessuna struttura ricettiva: all'indirizzo indicato risultava la Graziani-Romani Assicurazioni. Anche l'altro presunto residence era soltanto un'invenzione. L'appartamento pubblicizzato online, al quinto piano di un immobile di via Giovanni Pascoli, sarebbe in realtà un'abitazione privata. Per rendere credibile l'offerta, i responsabili della truffa avrebbero utilizzato fotografie recuperate da veri annunci immobiliari.

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Dietro all'operazione comparirebbe il nome di Andrea Angelini, che potrebbe però essere un'identità inventata. Proprio da quel nominativo sarebbero stati ricavati i nomi delle due inesistenti strutture. Un raggiro studiato nei dettagli, fino al numero di telefono: con l'avvicinarsi della data degli arrivi, quello associato a uno dei residence sarebbe stato dirottato verso un albergo di Cattolica. Il titolare, completamente estraneo ai fatti, si è così ritrovato tempestato dalle telefonate di persone convinte di aver prenotato a Cesenatico.

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