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Milan, "Diego Moreira per 45 milioni": tam tam impazzito dalla Francia

lunedì 17 agosto 2026
Milan, "Diego Moreira per 45 milioni": tam tam impazzito dalla Francia

1' di lettura

Dopo Ramos e Gila, il Milan potrebbe battere un terzo colpo. Secondo L'Equipe, lo Strasburgo sarebbe vicino a un'altra cessione importante dopo quelle annunciate oggi di Abdoul Ouattara e Julio Enciso all'Ipswich che porteranno nelle casse circa 60 milioni: Diego Moreira in rossonero. 

Un'operazione da 45 milioni più bonus, col 22enne esterno belga che dovrebbe firmare un quinquennale. I soldi di queste cessioni serviranno allo Strasburgo a finanziare gli arrivi dei difensori Karim Coulibaly e Jeyland Mitchell e dell'attaccante Jacobo Ortega, prodotto del vivaio del Real Madrid. 

Ma l'aspetto più importante dal punto di vista italiano è l'impatto che il giovane mancino belga-portoghese potrebbe avere sul Milan di Amorim. Da ala offensiva, molto veloce e tecnica, in Francia Moreira si è trasformato in esterno più completo, a tutta fascia e maggiormente al servizio della squadra. Di fatto, un esterno sinistro ideale per il gioco del neo-allenatore portoghese, in grado di sostituire Estupinan dando apporto all'attacco e garantendo comunque corsa e tenuta anche in difesa.

La cifra che Cardinale è disposto a sborsare, però, lo obbligherà a essere non tanto una scommessa quanto una certezza. In un assetto più coperto, invece, potrebbe essere il trequartista sinistro al posto del partente Rafa Leao

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