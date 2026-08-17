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Massimo Boldi, la figlia fa chiarezza sull'incidente: "Ecco cosa è successo davvero"

lunedì 17 agosto 2026
Massimo Boldi, la figlia fa chiarezza sull'incidente: "Ecco cosa è successo davvero"

1' di lettura

"Papà sta bene". A rassicurare sulle condizioni di Massimo Boldi ci pensa la figlia Micaela. La ragazza smentisce le ultime e inquietanti voci circolate dopo il ricovero - a causa di una caduta - dell'attore. Sentita telefonicamente dal settimanale Chi, Micaela Boldi racconta che l'81 anni - diversamente da quanto si legge in rete - non era da solo a Forte dei Marmi ma in compagnia dell'altra figlia, Manuela. I due stavano passeggiando quando Boldi sarebbe inciampato, cadendo e battendo il viso a terra.

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Eppure la conseguente fuoriuscita di sangue dal naso avrebbe spinto la famiglia a portarlo in ospedale per un controllo precauzionale. In ogni caso - tiene a precisare la figlia - Boldi "non era con amici ma stava con mia sorella Manuela. Quindi papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi". Massimo Boldi sarebbe fuori pericolo: gli esami eseguiti in ospedale sarebbero serviti solo a escludere conseguenze dalla caduta, come da normale prassi. L'attore, conclude Micaela, sta continuando a godersi le vacanze estive con la sua famiglia.

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Intanto, sebbene siano emersi annunci e indiscrezioni sul possibile ritorno di un progetto natalizio o idee provocatorie lanciate dallo stesso attore per un eventuale nuovo film con Christian De Sica, al momento non c'è nulla di ufficiale.

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