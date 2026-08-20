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Kanye West in Russia, "voglio incontrare Putin". La risposta brutale dello Zar

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giovedì 20 agosto 2026
Kanye West in Russia, "voglio incontrare Putin". La risposta brutale dello Zar

2' di lettura

Il rapper americano Kanye West sarà in Russia in autunno per due concerti in programma il 10 e 11 ottobre a San Pietroburgo. Lo ha comunicato a Ria Novosti l'agenzia Say, che ha organizzato le due date presso la Gazprom Arena. Il controverso cantante, oggi conosciuto come Ye, si è visto cancellare diversi concerti negli ultimi anni in vari Paesi occidentali per lo scandalo suscitato dalle sue dichiarazioni filo-naziste e la pubblicazione, nel 2025, di una canzone intitolata 'Heil Hitler'. 

Anche una esibizione in programma il mese scorso a Reggio Emilia è stata cancellata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Nuove polemiche potrebbero essere provocate in Occidente, oltre che dalla trasferta del cantante in Russia, anche dalle dichiarazioni della proprietaria dell'agenzia Say, Anna Subcheva, secondo la quale Kanye West "sogna" di incontrare il presidente Vladimir Putin, per il quale prova ammirazione. "È difficile dire ancora chi incontrerà - ha dichiarato Subcheva sempre all'agenzia Ria Novosti - ma il sogno di lunga data del signor West è quello di incontrare il nostro presidente Vladimir Putin, per il quale ha espresso simpatia già da diversi anni". 

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Interrogato sulla possibilità di un incontro, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rifiutato di commentare, chiedendo scherzosamente ai giornalisti di "avere pietà". "Abbiate pietà, questo non ci riguarda, non siamo alla sala concerti di Mosca, siamo alla presidenza", ha commentato il portavoce di Putin. In Russia, tra l'altro, vigono leggi severe che puniscono la propaganda e la esposizione di simboli nazisti. Il Cremlino però ha escluso ogni tipo di incontro con l’artista americano.

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