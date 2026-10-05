Sondaggio di Alessandra Ghisleri: Pd in caduta libera e Futuro Nazionale in frenata

Fratelli d'Italia saldamente al primo posto. Anche l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri conferma il primato del partito di Giorgia Meloni. I numeri diffusi durante la puntata di Realpolitik in onda su Rete 4 vedono FdI al 27,3 per cento (-0,2 per cento). Cifre che si riferiscono al 23/24 settembre. Secondo posto per il Partito democratico. I dem scendono sotto la soglia del 20 per cento e registrano un -0,3. Ecco allora che si piazzano al 19,7 per cento.
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Terzo posto va al Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte si attesta all'11,6. Anche i grillini perdono un -0,2. Piccola flessione anche per Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani cala dello o,3 e si ferma al 7,5 per cento. E ancora, la rilevazione di Only Numbers spegne le speranze di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale non arriva alla doppia cifra. Anzi, non va oltre il 7 per cento rimanendo stabile rispetto ai giorni precedenti.
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Crescono invece Alleanza Verdi e Sinistra italiana e la Lega di Matteo Salvini. La prima raggiunge il 6,7 per cento (segnando un +0,2), la seconda il 6,6 (+0,1 per cento). Tra i partiti minori ci sono Azione, Italia Viva, + Europa e Noi Moderati. Rispettivamente: 3,2, 2,3 (+0,2), 1,8 (-0,5) e 1.
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