Malagò tira in ballo il figlio di Mattarella: calcio italiano, arriva lo tsunami

Cavilli burocratici e grossi nomi sul tavolo nella clamorosa guerra di potere che si è scatenata intorno al pallone italiano. La nomina di Giovanni Malagò a presidente della Figc è sub iudice e si rischia un drammatico cortocircuito che coinvolge, oltre alla Federcalcio, anche il Coni e il governo, con il ministro per lo Sport Andrea Abodi che preme per il commissariamento.

"Un atto dovuto del Coni per legge, essendo emerse incontestabilmente gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi della Figc", incalza l'avvocato Renato Miele, che ha diffida tutti i membri del Coni - dal presidente ai componenti di Giunta e Consiglio nazionale passando per il segretario generale - a procedere al commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. E' quanto si legge nella diffida inviata ai membri del Coni, che l'agenzia Agi ha preso in visione: Miele è stato il candidato non ammesso alle elezioni per la presidenza della Figc del 22 giugno che hanno eletto Malagò, risultato poi non tesserato.